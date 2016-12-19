Дональд Трамп сворачивает проекты в Азербайджане

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от строительства отеля в Азербайджане и намерен выйти из проекта по строительству небоскреба в Грузии, сообщает The Asscociated Press. Алан Гартен, главный юрист-консультант компании Trump Organization, которая должна была участвовать в этих проектах, пояснил, что такое решение миллиардера связано с невыполнениями девелоперами лицензионных соглашений. Он назвал выход из проектов рутинной оптимизацией, чтобы исключить возникновения конфликта интересов после инаугурации Трампа.

Однако The Asscociated Press указывает, что выход бизнесмена из азербайджанского проекта может произойти на фоне появления неких коррупционных вопросов и общего восприятия Азербайджана «как страны для отмывания денег». «Партнер (Трампа) Анар Мамедов - сын министра транспорта Азербайджана (Зии Мамедова), который описан в просочившихся на публику дипломатических американских документах как «общеизвестно коррупционный, даже для Азербайджана», - пишет агентство.

Bloomberg со ссылкой на близкого к бизнес-партнеру Трампа чиновника ранее сообщал, что проект в Баку завершен на 2/3. И хотя с сайта бизнесмена исчезла информация об участии в этом проекта, миллиардер, как отмечает агентство, продолжал получать деньги (3 миллиона долларов) с середины 2014 года. Trump Organization, помимо Азербайджана, должна была построить небоскреб в Батуми. Алан Гартен рассказал, что Трамп в этом месяце отправил «уведомление о невыполнении обязательств» партнеру, что можно считать первым шагом к выходу из сделки, сообщает портал «Грузия онлайн».