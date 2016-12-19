Внутренняя политика Азербайджана окончательно провалилась

«14-16 декабря по приглашению Люксембургского офиса Международной Амнистии (Amnesty International Luxembourg) мы были в Люксембурге. У нас были очень плодотворные встречи с министром иностранных дел Люксембурга (Mr. Asselborn), послом Люксембурга по правам человека (Mr.Bichler) и депутатами парламента, а также с журналистами и правозащитниками. Наши встречи завершились участием в Фестивале по защите прав человека», - сообщил на страничке в FB проживающий в Нидерландах азербайджанский историк и правозащитник Ариф Юнус.



В этой люксембургской ежедневной газете на немецком и французском языках Ариф и Лейла Юнус рассказали о происходящем в Азербайджане – арестах, пытках, закрытии азербайджанских СМИ…

На этих встречах Ариф и Лейла Юнус подробно рассказали, чем является правящий в Азербайджане режим, как легко он покупает европейских политиков, становящихся объектами «икорной дипломатии». Рассказали о ситуации с правами человека в Азербайджане, обо всех 10 группах политических заключенных, число которых сегодня в Азербайджане составляет 160 человек. Указали на многочисленные факты страшных пыток в азербайджанских тюрьмах, - продолжил А.Юнус.

Его сообщение сопровождается фотографией, взятой им из публикации в газете «Тагеблат» (Tageblatt) - «Ежедневный листок». В этой люксембургской ежедневной газете на немецком и французском языках Ариф и Лейла Юнус рассказали о происходящем в Азербайджане – арестах, пытках, закрытии азербайджанских СМИ…

Супруги Юнус переехали на постоянное жительство в Нидерланды в этом году, после ареста в апреле 2014 года и вынесенных судами вердиктов, обвиняющих правозащитников в экономических преступлениях. 13 августа 2015 года Лейла Юнус осуждена на 8,5 года лишения свободы, ее супругу Арифу Юнусу суд назначил 7 лет наказания. В конце 2015 года они были отпущены на свободу, а потом выпущены из страны под требованиями международных организаций.

В этом году печальный список азербайджанских узников совести расширился, пополнившись именами членов ПНФА, партии "Мусават", активистов движения "РЕАЛ", осужденных за надпись на памятнике Г.Алиеву двух молодых людей, членов других общественных организаций

Таких историй в Азербайджане много. Тотальное насилие власти над азербайджанскими демократическими силами, начавшееся в мае 2013 года с ареста журналиста Рауфа Миркадырова продолжатся поныне. Как сообщил бывший политический узник, адвокат Интигам Алиев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к коммуникации по 32 жалобам из Азербайджана. Из нашей страны в ЕСПЧ поступает больше жалоб, чем из любой другой в постсоветском пространстве. Позорная действительность - заявителями выступают 52 граждан Азербайджана. 21 марта 2017 года правительство Азербайджана должно ответить на поставленные вопросы, вызванные жалобами бакинцев, принудительно выселенных из домов в центре. В этом году печальный список азербайджанских узников совести расширился, пополнившись именами членов ПНФА, партии "Мусават", активистов движения "РЕАЛ", осужденных за надпись на памятнике Г.Алиеву двух молодых людей, членов других общественных организаций.

Невинных людей, отличавшихся от других граждан Азербайджана непримиримой с тоталитаризмом личной позицией, арестовывали, осуждали к длительным срокам заключения по обвинениям в хранении наркотиков (наиболее частое обвинение), некоторых скоро выпускали на свободу. Если до арестов они проводили свои правозащитные акции в Баку, то выйдя на свободу и покинув страну, продолжают заниматься этим в Европе, где возможностей для распространения информации у них намного больше. Азербайджанская власть, желая заткнуть этим людям рты, поломала их судьбы и в конечном итоге сама же предоставила им куда более широкую – мировую трибуну.

Политика азербайджанской власти по сокрытию правды об ужасающем положении с защитой прав человека провалилась. Более того, неграмотные действия высших чиновников, задумавших план уничтожения свободного гражданского общества в Азербайджане, привели к противоположному эффекту. Особенно радуются действиям азербайджанской власти в Армении, утверждая на весь мир о том, что такому жесткому государству как Азербайджан нельзя возвращать свободолюбивый народ Нагорного Карабаха. Так в корне неправильная внутренняя политика азербайджанской власти отрицательно влияет на внешнюю политику страны.

Прежде чем вести диалог с оппозицией, ПНФА и Мусават требуют от власти вначале освобождения из тюрем членов этих партий

Кто виноват в случившемся? В Азербайджане государственной пропагандой, а значит и борьбой с оппозицией занимается помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов с его подчиненными, работающими в Администрации президента страны. И конечно, А.Гасанов выполняет прямые указания президента, согласовывая с ним свои инициативы. Иногда А.Гасанов выступает с предложениями о сотрудничестве к оппозиционным партиям, как это было в последний раз в феврале 2015 года. Но встречаться с ним соглашаются всегда одни и те же несколько партий, представленных в парламенте (Милли Меджлисе). Крупнейшие оппозиционные партии Азербайджана – ПНФА и Мусават называют «ручными» политические силы, ведущие диалог с Али Гасановым. Прежде чем вести диалог с оппозицией, ПНФА и Мусават требуют от власти вначале освобождения из тюрем членов этих партий.

Очевидно, что президент Ильхам Алиев не станет обвинять себя в провале проводимой государством политики в отношении правозащитников и политической оппозиции. Очевидно, что за годы насилия над оппозиционными силами власть ничего не добилась, только загнала страну в мировой список тоталитарных стран. Пока будет достаточно, если президент пересмотрит свою кадровую политику, назначив заведовать общественно-политическими вопросами другого, не менее опытного, но не запятнанного провалом чиновника.

Статья отражает точку зрения автора

РадиоАзадыг

Бей Табун