Вегетарианцы поневоле

До наступления Нового года остается всего десять дней. Но привычной предпраздничного ажиотажа и суеты в супермаркетах не наблюдается. Не до подарков и деликатесов нынче. Главное – свести концы с концами и не влезать в долги.

Союз потребителей Азербайджана (СПА) провел мониторинг покупательской активности среди столичных жителей. Комментируя результаты исследований, глава СПА Эюб Гусейнов отметил, что произошли заметные изменения в потребительских предпочтениях горожан, что повлияло на содержимое потребительской корзины. В последнее время, как показывают опросы, люди стали отказываться от покупки мяса и мясной продукции. На второй план отодвинулись и птица, рыба, конфеты, кондитерские изделия, цены на которые динамично растут. А лидером «ценового марафона» являются мясо и колбасы, которые стоят от 10 до 26 манатов за килограмм. Поэтому потребители свели и до минимума использование этих продуктов, а некоторые – пенсионеры, малоимущие семьи - вовсе отказались от них.

К примеру, дорогую колбасу позволили себе лишь 2% респондентов, участвовавших в исследовании. В прошлом году эта цифра достигала 10%

Из чего сегодня состоит меню бакинцев? Какие блюда они готовят? Согласно результатам опросов, расходы потребителей на дешевые продукты в этом году выросли на 50%, по сравнению с прошлым. Семьи стали чаще покупать картофель, капусту, гречку, овсянку, отказались от европейских шоколадных конфет, импортной колбасы. К примеру, дорогую колбасу позволили себе лишь 2% респондентов, участвовавших в исследовании. В прошлом году эта цифра достигала 10%. Доля любителей шоколадных конфет снизилась в семь раз - с 21 до 3%. Супы и борщи без мяса, картофельное пюре, макароны, овсяные каши стали любимыми блюдами семей со средним и низким достатком.

Люди покупают не целую, а разделенную на части курицу – филе, крылышки и т.д. Так покупка обходится дешевле

Итак, в структуре потребительской корзины значительную долю составляет картофель, считающийся «вторым хлебом». В этом году более 80% бакинских семей приобрели картофель как основной составляющий ежедневного рациона. Чаще стали покупать салаты, морковь и другие овощи, чтобы приготовить блюда. Кроме того, многие семьи (свыше 60%) стали покупать крупы не российских брендовых марок, а отечественного производства по меньшей цене. Это недорогая гречневая, овсяная, перловая крупы. Такая тенденция наблюдается в выборе местного риса, чечевицы.

Однако если бюджет и позволяет иногда купить мясо, то и здесь люди стараются сэкономить: они покупают не целую, а разделенную на части курицу – филе, крылышки и т.д. Так покупка обходится дешевле. Покупают дешевый суповый набор, состоящий в основном из костей говядины.

Аграрный сектор оказался не готовым к работе в условиях экономического кризиса, когда объем импорта продуктов питания заметно сократился

По мнению Гусейнова, вынужденное вегетарианство связано не столько с желанием вести здоровых образ жизни или похуданием, сколько со стремительным ростом стоимости продуктов питания. При чем подорожало как импортные, так и местные. В этом году потребление мяса в Азербайджане резко сократилось. Этому есть объяснение – дороговизна, инфляция. Правительство не могло обеспечить потребительский рынок доступным продовольствием. Аграрный сектор оказался не готовым к работе в условиях экономического кризиса, когда объем импорта продуктов питания заметно сократился.

Действительно, кризис обнажил в аграрном секторе слабые места. В первую очередь это касается сокращения площадей сельскохозяйственных угодий, неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. Речь идет о тысячах гектаров сельхозугодий, приобретенных различными путями олигархами и высокопоставленными чиновниками. Данный факт признал даже президент Ильхам Алиев. Бесконтрольность, коррупция, теневые сделки привели к разрушению системы управления земельными ресурсами. В результате более 40% земельных площадей не включены в кадастровый реестр, значит остаются вне правового поля. Кроме того, долю инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с другими отраслями экономики незначительна.

Ориентация на внутренний рынок заставит аграриев развивать производство зерна, а также выращивание мяса

Эксперты отмечают что, развиваться азербайджанский аграрный сектор может по двум сценариям. Первое – усиление потенциала этой сферы, концентрация усилий на насыщении отечественного рынка. Второе – выход на мировой рынок высококачественного натурального продовольствия. По подсчетам, первый вариант обеспечит рост в этой сфере, но он будет умеренным и составит порядка 1,5-2% ежегодно. Второй путь даст прирост на уровне 4% в год. Ориентация на внутренний рынок заставит аграриев развивать производство зерна, а также выращивание мяса. В случае же выхода на мировой рынок основной прирост придется на растениеводство – овощи и фрукты, винодельческие изделия могут принести в бюджет твердую валюту. Однако все это только перспективы. Для решения проблемы продовольственной безопасности страны нужно, прежде всего, вернуть земли фермерам, а не закладывать их в банки под кредиты, как это сделали некоторые чиновники и депутаты, покончить произволом местных глав Исполнительных властей, чинимых препятствия предпринимателям, оздоровить бизнес-климат в регионах.

Эллада Алекперова