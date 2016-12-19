Тяжело ранен посол России в Турции Андрей Карлов

Российский посол в Анкаре серьезно ранен и доставлен в больницу после вооруженного нападения, сообщает турецкий телеканал NTV. По данным телеканала, также при нападении были ранены еще три человека.

Как уточняет телеканал CNN Turk, посол России в Турции Андрей Карлов выступал на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре.

Согласно данным газеты Hürriyet, нападавший для входа на выставку предъявил удостоверение полицейского. Первый выстрел неизвестный произвел в воздух, после чего открыл огонь по послу. Нападавшему было на вид 20-25 лет.

По свидетельству очевидцев ТАСС, вооруженный человек стрелял в посла со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. После выстрела посол упал.

Представитель российского МИД Мария Захарова сказала журналистам, что в ближайшее время выступит с заявлением.

"МИД России сделает заявление в связи с нападением на российского посла в Турции. Просим ориентироваться исключительно на официальную информацию, которая будет поступать от российского дипведомства, либо от нашего посольства в Турции", - подчеркнула она.

Генеральный консул Турции в Татарстане Турхан Дилмач написал у себя в Facebook, что он желает скорейшего выздоровления Андрею Карлову, с которым у них четыре дня назад состоялся длинный разговор в рамках встречи президентов Татарстана и Турции. Дилмач пишет, что Карлов - "ценный дипломат и хороший человек".

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