«Икорная бомба» взорвалась

Права человека на продажу – с такого заголовка начинается доклад «Икорная дипломатия 2», изобличающая официальный Баку за подкуп европейских депутатов, обнародованный 17 декабря.

По прошествии двух дней, власти Азербайджана набрали в рот воды, не зная, что сказать, передает Turan.

Спрятался от прессы и главный герой этого доклада – член парламента Азербайджана и делегации в ПАСЕ Эльхан Сулейманов.

Черная икра и дорогие ковры, телефоны Vertu и драгоценности оказались сильнее стандартов и ценностей Европы для многих политиков Запада

Итак, организация ESI –Европейская Инициатива Стабильности, пишет, что стандарты Совета Европы оказались подорваны благодаря, в том числе, и усилиям Азербайджана, России и других, которые с помощью денег подкупают европейцев для лоббирования своих интересов.

Коррупция превратилась в главный инструмент внешней политики Азербайджана и других стран с подобными режимами.

В 2012 году ESI уже публиковал доклад «Икорная Дипломатия», где был раскрыт этот механизм и вызвал большом шум. Однако с тех пор ничего не изменилось.

Черная икра и дорогие ковры, телефоны Vertu и драгоценности оказались сильнее стандартов и ценностей Европы для многих политиков Запада.

Но самым мощным рычагом стали деньги , переводимые европейским деятелям некими анонимными компаниями.

Одним из 'прикормленных' европейских депутатов стал итальянец Лука Волонте, который посещал Азербайджан и получал щедрые денежные переводы несколько лет

Подобные обвинения вызвали недовольство азербайджанской стороны, которая рьяно отвергла все эти обвинения. Наиболее активно возмущался член делегации Азербайджана Эльхан Сулейманов, обвиняя Совет Европы в подрыве его же устоев и стремлении бросить тень на правительство его страны.

На этот раз ESI представила более предметные доказательства своих обвинений, включая деятельность тех, кто так активно опровергает факты коррупции.

Одним из 'прикормленных' европейских депутатов стал итальянец Лука Волонте, который посещал Азербайджан и получал щедрые денежные переводы несколько лет.

Среди тех, кто причастен к вербовке Волонте в качестве лоббиста интересов властей Азербайджана в докладе названо имя Эльхана Сулейманова, а также другого депутата – Муслима Мамедова.

Кроме Волонте, Баку активно работал и с испанским депутатом Педро Аграмунтом, которого тоже призывали активно тормозить доклад Штрассера и вообще вопрос о политзаключенных в Азербайджане

В 2012 году в Баку Волонте представил свои идеи, как поднять имидж Азербайджана. Позже полиция Италии обнаружит в кабинете Волонте документы, подтверждающие суммы денежных переводов из разных стран, источниками которых были Эльхан Сулейманов и Муслим Мамедов.

В 2011 году Сулейманов поставил Волонте задачу начать кампанию критики Кистофера Штрассера за его доклад о политзаключенных в Азербайджане.

Сейчас полиция изучает переписку Волонте с азербайджанскими депутатами, которая открыто свидетельствует о подкупе Волонте и выполнение им прямых указаний своих кураторов из Баку.

Благодаря «хорошей» работе Волонте, доклад Штрассера был провален в ПАСЕ.

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Кроме Волонте, Баку активно работал и с испанским депутатом Педро Аграмунтом, которого тоже призывали активно тормозить доклад Штрассера и вообще вопрос о политзаключенных в Азербайджане.

Против доклада Штрассера выступили все 18 членов делегации России, 10 турок, 9 испанцев (включая Аграмунта), 9 итальянцев, большинство британцев (7), украинцев (7) и французов (7)

В докладе ESI публикуются тексты переписок азербайджанских депутатов и с несколькими другими депутатами ПАСЕ из разных стран на туже тему. И все они активно защищали позицию официального Баку в ПАСЕ в вопросе отрицания фактов нарушений прав человека.

В докладе приводятся факты того, как голосовали эти депутаты и члены их групп по тем или иным вопросам и резолюциям. Так, против доклада Штрассера выступили все 18 членов делегации России, 10 турок, 9 испанцев (включая Аграмунта), 9 итальянцев, большинство британцев (7), украинцев (7) и французов (7).

За все 4 года сотрудничества на счета Волонте было перечислено около 2, 5 млн. евро и это привлекло внимание прокуратуры, допросившей Волонте. Последний не смог дать объяснений.

В марте 2015 года полиция провела обыск в офисе Волонте и изъяла все электронные носители.

В феврале 2016 года ему было предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег.

21 ноября телекомпания RAI показала документальный фильм, где подробно описано дело Волонте и его сотрудничество с властями Азербайджана.

Сам Волонте рассказывает в этом фильме откуда , от кого и за что он получал деньги.

Благодаря таким депутатам, власти в Баку развязали в 2014 году беспрецедентную волну репрессий против гражданского общества, арестовав десятки человек и ликвидировав до 40 НПО, включая иностранные.

Прикрываясь провалом доклада Штрассера, официальный Баку цитировал решение Совета Европы о том, что политзаключенных в Азербайджане нет и отказывался исполнять решения Евросуда по правам человека.

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В заключении доклада высказано требование внести в повестку дня январской сессии ПАСЕ вопрос о деятельности Сулейманова и Волонте, дать этому оценку, приостановить депутатские полномочия Сулейманова и Мамедова, а также отнять право голосования у делегации Азербайджана.

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Необходимо вернуть к вопросу о политзаключенных в Азербайджане и вновь вынести на голосование доклад Штрассера или назначить нового докладчика по этому вопросу.

Прокуратурам Франции, Испании, Германии и других стран провести расследование фактов подкупа депутатов этих стран со стороны Азербайджана, сказано в докладе ESI.