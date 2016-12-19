Российский посол скончался после нападения в Анкаре

Российский посол в Анкаре серьезно ранен и доставлен в больницу после вооруженного нападения, сообщает турецкий телеканал NTV. По данным телеканала, также при нападении были ранены еще три человека.

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МИД подтвердил гибель посла Андрея Карлова в результате нападения.

РИА "Новости" сообщили о том, что посол скончался. Посольство России в Анкаре эту информацию не подтверждает.

На опубликованном РИА "Новости" видео нападавший кричал, что мстит за Сирию и за Алеппо. По его словам, "никто не будет чувствовать себя в безопасности", пока не будет безопасности в Сирии и Алеппо. Он угрожал "личной расплатой" всем, кого он считал причастными к осаде Алеппо.

"Стойте на своих местах, не двигайтесь. Отсюда меня вынесут в виде трупа", — говорил нападавший на последних кадрах видео.

Как уточняет телеканал CNN Turk, посол России в Турции Андрей Карлов выступал на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре.

Согласно данным газеты Hürriyet, нападавший для входа на выставку предъявил удостоверение полицейского. Первый выстрел неизвестный произвел в воздух, после чего открыл огонь по послу. Нападавшему было на вид 20-25 лет.

По свидетельству очевидцев ТАСС, вооруженный человек стрелял в посла со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. После выстрела посол упал.

Нападавший застрелен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на месте послу оказывают помощь: "У нас поступила новая информация, что данные о госпитализации российского посла не подтверждаются на данный момент, сказала она. – Ему пытаются оказать помощь на месте. В связи с тем, что бойня продолжается непосредственно там, где она началась. Мы находимся в постоянным контакте с официальными турецкими лицами".

Позднее телеканал NTV сообщил, что посол на машине скорой помощи отправлен в больницу. Карлова доставили в

больницу "Гювен" нескольких сотнях метров от места покушения.