Мировое сообщество осудило убийство посла России в Турции

ООН, ОБСЕ, США, Великобритания, Франция и другие страны осудили убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

Он скончался от ранений, полученных в результате вооруженного нападения в Анкаре. Стрельбу открыл мужчина, проникший в Галерею современного искусства, где проходит фотовыставка "Россия глазами турок".

По информации портала Haber Turk, посла убил бывший сотрудник полиции Анкары, уволенный в ходе расследования попытки государственного переворота в Турции 15 июля. Во время нападения он кричал, что мстит за Сирию и Алеппо. Он застрелен полицией.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что во время нападения еще 3 человека были ранены.

62-летний Андрей Карлов занимал должность посла России в Анкаре с 2013 года.