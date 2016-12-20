Мировое сообщество осудило убийство посла России в Турции
Российский дипломат убит выстрелом в спину во время церемонии открытия фотовыставки в Анкаре
ООН, ОБСЕ, США, Великобритания, Франция и другие страны осудили убийство посла России в Турции Андрея Карлова.
Он скончался от ранений, полученных в результате вооруженного нападения в Анкаре. Стрельбу открыл мужчина, проникший в Галерею современного искусства, где проходит фотовыставка "Россия глазами турок".
По информации портала Haber Turk, посла убил бывший сотрудник полиции Анкары, уволенный в ходе расследования попытки государственного переворота в Турции 15 июля. Во время нападения он кричал, что мстит за Сирию и Алеппо. Он застрелен полицией.
Турецкий телеканал NTV сообщил, что во время нападения еще 3 человека были ранены.
62-летний Андрей Карлов занимал должность посла России в Анкаре с 2013 года.
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