Людей «сносят» вместе с домами

В Баку, на территории, именуемой «Советская», что в Ясамальском районе, многие дома разрушены, но немногочисленные жильцы отказываются выселиться, заявляя о несогласии с предлагаемыми им компенсационными условиями.

Жилплощадь жителей тупика номер 15 по улице Абдулла Шаига очень маленькая. У обратившейся к РадиоАзадлыг Зохрабовой Джамили она и вовсе составляет 15 кв.м., за которые ей предлагают 24 тыс. 145 манатов: “Что я могу купить на эти деньги? Говорю представителям Исполнительной власти Ясамальского района, чтобы они обеспечили меня жильем, но они отказываются, дают только эти копейки. Мы с соседями не соглашаемся покидать дом, а они приходят и отрезают свет, газ. По соседству живет онкологически больная женщина, она не встает с постели. Газ и свет отрезали даже ей. Джаваншир Юсифов - представитель Министерства экономики, отвечающий за финансовые вопрос и, выдачу компенсаций оскорбляет нас, ведет подсчеты как ему угодно.

Я в соответствии с законом требую компенсацию и за землю. Мне отказывают, говорят, вам и этого много. Мы оказались в безвыходной ситуации

Здесь все дома соединены друг с другом. Дом соседа снесли, обломки посыпались на нас, проломили потолок спальни. Мы пошли на прием к Абиду Шарифову. Он сказал, что этими вопросами не занимается. Теперь к кому обращаться? Исполнительная власть подала на нас в суд, требует выселения. У меня купчая на имя деда, но я в соответствии с законом требую компенсацию и за землю. Мне отказывают, говорят, вам и этого много. Мы оказались в безвыходной ситуации”, - сказала для РадиоАзадлыг бакинка Зохрабова Джамиля.

По сообщению Исполнительной власти Ясамальского района, уже снесено около 1800 домов, а в целом на «Советски» запланирован снос 2 тыс 320 жилых и нежилых строений.

В 2015 году был проведен обмер жилых и нежилых участков по 8 759 адресам. По результатам оценки 2 769 владельцам данных участков были назначены денежные возмещения, 2 698 — выплачена дополнительная компенсация. Владельцам квартир с малой площадью, оказавшихся на территории сноса, были предоставлены 103 квартиры и два нежилых участка.

Никто не вправе принудить его продать свой дом по низкой цене. При установлении цены за 1 кв.м. следует учитывать стоимость строящегося нового жилья

Председатель созданной при Исполнительной власти Ясамальского района комиссии по переселению Самед Исламов в беседе с журналистами сказал, что вначале группа независимых экспертов проводит осмотр территории подвергаемой сносу и уже с учетом этого определяет рыночную цену жилья: “Максимальная сумма за квадратной метр дома, подлежащего сносу, определена государством в размере 1500 манат. Но это не означает, что эта цена применяется в отношении всех домов. При определении размера компенсации учитывается рыночная стоимость домов, расположенных на данной территории. Рассчитать цену ниже стоимости 1500 манат за квадратный метр возможно, а выше этого уровня нельзя",- сказал Самед Исламов.

А по мнению юриста Алескера Мамедли, собственник свободен в установлении цены на свое имущество: "Никто не вправе принудить его продать свой дом по низкой цене. При установлении цены за 1 кв.м. следует учитывать стоимость строящегося нового жилья. Владелец имущества обладает правами собственника. Если ему будет отказано в выплате требуемой им за свое жилье компенсации, соответствующей его рыночной стоимости, это приведет к нарушению его прав”.

Единственное что остается делать Дж.Зохрабовой не нарушая законы – это обратиться в суд, который скорее всего, зная опыт азербайджанского судопроизводства, займет сторону власти…

Салим Хагвердиев