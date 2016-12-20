Праздничные ярмарки в поминальных палатках

В Баку открылись праздничные ярмарки в белых палатках, используемых обычно для поминок по усопшим. Бакинская власть предполагала, что в них должны продаваться новогодние товары по низким ценам для неимущих граждан.



Опрошенные нами люди на улицах города недоумевают: зачем неимущим людям копеечный китайский елочный ассортимент по совсем недешевым ценам? Ведь тот же самый товар по тем же самым ценам доступен в обычных магазинах. Люди удивлялись по поводу траурного вида палаток, наводящих на определенные мысли.

За эти цены можно купить игрушки намного лучше в ближайшем магазине

«Удивляет вид белых палаток, которые используются для поминок. Увидев эти сооружения в первый раз, я подумала, что кто-то скончался. А тут, оказывается, праздничная ярмарка… Разве сложно было проявить уважение к людям, найти подобающее решение?», - возмутилась женщина, спешно покидающая палатку с пустыми руками. «За эти цены можно купить игрушки намного лучше в ближайшем магазине», - сказала посетительница.

'Подумала: ничего себе, какой крутой человек умер, что для его поминок поставили палатку в центре города! И смех, и грех...'

«Здесь тот же товар, что в торговом комплексе Седерек, но стоит дороже. За границей на таких ярмарках выставляют дешевые товары, а у нас по обычным ценам. Какой смысл в этой акции, если по той же стоимости тот же продукт можно купить в обычном магазине? Не понимаю…», - сказал один из посетителей праздничной ярмарки.

«Я когда увидела эту палатку перед метростанцией «28 мая», подумала: ничего себе, какой крутой человек умер, что для его поминок поставили палатку в центре города! И смех, и грех...», - не без юмора отнеслась к происходящему другая посетительница.

Однажды палатку у станции метро «28 Мая» сдуло ветром. К счастью, никто не пострадал, потому что людей в ней не было.

«Разве это дорого? Мы продаем дешевле, чем в других магазинах», - возмутился один из них на вопрос о ценах

Корреспондент наведался одну из таких палаток, расположенных у станции метро «Эльмляр Академиясы». Внутри стояли четыре стола с елками и игрушками низкого качества, неизвестного происхождения. Цены пришлось уточнять у продавцов ввиду отсутствия ценников. Стоимость елок 15 – 20 манат (в зависимости от величины изделия), елочные шары – 50 гяпик, небольшие настольные елки – 10 манат и т.д. Впрочем, цены на это новогоднее изобилие, предназначенное для малоимущих граждан, мало отличались от цен на китайские товары сомнительного качества, продаваемые в прочих столичных торговых объектах.

Тут же в метро на станции «Эльмляр Академиясы» расположен обычный магазин с более качественным новогодним ассортиментом по тем же ценам. Здесь шары стоимостью 50 гяпик намного лучше по внешнему виду. Те же настольные елки стоят дешевле – 7 манат за экземпляр. Правда, напольные елки дороже – 40 манат (возможны скидки), однако качеством они намного лучше елок «для неимущих». На вопрос, откуда берется этот товар, продавцы в палатке сообщили, что они его получают. «Разве это дорого? Мы продаем дешевле, чем в других магазинах», - возмутился один из них на вопрос о ценах.

Белые палатки, установленные в многолюдных местах столицы, предназначены для обеспечения малоимущих слоев населения недорогими товарами в преддверии Нового года, - сообщил руководитель пресс-службы Департамента торговли и услуг Исполнительной власти (ИВ) города Баку Алиаббас Багиров. «Главная задача – предотвращение злоупотреблений в розничной торговле, то есть на ярмарках товары будут сравнительно дешевле и лучшего качества», – рассказал он. Уточнил, что в основном на этих ярмарках продаются елки и различные аксессуары к ним, а также небольшие игрушки и прочий аналогичный товар. Из продуктов питания будут только сладости. Новогодние ярмарки в Баку продлятся до 10 января.

Татьяна Самойлова