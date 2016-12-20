МИД Израиля просит не экстрадировать Лапшина в Азербайджан

Министерство иностранных дел Израиля просит власти Беларуси не экстрадировать в Азербайджан задержанного в Минске израильского блогера Александра Лапшина, сообщает издание Time of Israel.

Лапшин был задержан в белорусской столице на прошлой неделе по запросу Азербайджана, который обвиняет блогера в незаконном посещении оккупированного Нагорного Карабаха. На своей странице в «Фейсбуке» поздно вечером 14 декабря Лапшин написал: «Жесть! Меня только что арестовала милиция в Минске по запросу Азербайджана. Я в Первомайском РУВД Минска».

По данным израильского издания Haaretz, Израиль по дипломатическим каналам добивается от Баку прекращения уголовного преследования Лапшина. МИД Израиля «наладил осторожные дипломатические контакты с правительством Азербайджана, чтобы замять дело тихо», говорится в издании.

Со ссылкой на представителя израильского МИД издание сообщает, что посольство Израиля в Минске официально обратилось в белорусское внешнеполитическое ведомство с просьбой позволить своим дипломатам встретиться с Лапшиным. Израильский МИД обеспокоен тем, что арест блогера создаст напряженность в отношениях между Израилем и Азербайджаном, отмечается в статье, передает naviny.by.

Haaretz обращает внимание на то, что Лапшин был задержан в Минске спустя день после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку. «Пока не ясно, знали ли в Баку, что Лапшин — гражданин Израиля, когда выдали ордер на его арест. Во всех официальных заявлениях Баку он упоминается как российский или украинский гражданин», — пишет издание.

В посольстве Израиля в Минске БелаПАН подтвердили, что занимаются делом Лапшина, но от комментариев отказались. Не комментируют ситуацию и правоохранительные органы Беларуси.

В российской медиасфере Александр Лапшин известен как автор блога на сайте радиостанции «Эхо Москвы» и в других изданиях. Он также ведет блог путешественника на украинском ресурсе obozrevatel.com.

Сразу после задержания Лапшина в Минске азербайджанский новостной ресурс azeri.today сообщал, что Лапшин несколько раз совершал не согласованные с официальным Баку визиты на территорию Нагорного Карабаха, за что и был включен в черный список МИД Азербайджана в 2011 году. Сообщалось также, что в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. По информации источников издания, Лапшин объявлен Азербайджаном в международный розыск.