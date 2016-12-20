Почему мамы выбрасывают новорожденных?

Недавно в Баку, в мусорном баке нашли живого младенца. К сожалению, это не первый такой случай в Азербайджане. Явление, несвойственное азербайджанцам в силу местного менталитета и сильной привязанности к детям, вызывает возмущение в обществе. РадиоАзадлыг разбиралось в причинах отказа некоторых родителей от родных детей.

Есть женщины, подбрасывающие детей к дверям госучреждений, детских домов, они уверены, что ребенка подберут. Другой тип женщин выкидывают детей на свалку, в мусорный ящик...

Руководитель НПО “Чистый мир” Мехрибан Зейналова считает, что женщин, подкидывающих своих детей, нужно не обвинять, а постараться подойти к проблеме объективно. Он заявила РадиоАзадлыг, что сложившаяся тяжелая ситуация вызвана стереотипами о том, что женщина должна страдать, лезть из кожи вон, жить впроголодь, но содержать ребенка: “Никто не хочет встать на место этой женщины, а госструктуры не хотят исследовать причины подобного поступка. Детей на улицу выбрасывают матери не желающие, чтобы их имя было предано огласке. Нагуляла, мол. Есть женщины, подбрасывающие детей к дверям госучреждений, детских домов, они уверены, что ребенка подберут. Другой тип женщин выкидывают детей на свалку, в мусорный ящик. Это либо люди с психологическими проблемами, или же ведущие асоциальный образ жизни – наркоманки, алкоголички.

В некоторых случаях из-за бюрократических проволочек женщина не может получить помощь, и вынуждена пойти на крайний шаг – выбросить ребенка

Одной из основных причин отказа от детей в том, что социальная защита матерей-одиночек очень слаба. В других странах есть НПО, которые берут женщин, забеременевших вне брака под свою опеку, и у женщины уже не остается страха перед будущим. У нас таких НПО нет, в первую очередь из-за отсутствия дотаций. В советское время матерям-одиночкам выдавали пособия. Я считаю, что сейчас тоже есть в этом необходимость, но выдача помощи должна быть упрощена. В некоторых случаях из-за бюрократических проволочек женщина не может получить помощь, и вынуждена пойти на крайний шаг – выбросить ребенка.

По закону, для получения пособия женщина должна работать. Если женщина не работает, от нее требуют открыть персональный VÖEN. Иногда некоторых женщин штрафуют, так как они по незнанию не сдают отчеты в налоговые органы.

Считаю, что пособия должны выдаваться матерям-одиночкам в течение 3 лет после рождения ребенка, пока чадо не пойдет в детский сад. Иногда женщины бывают вынуждены отказаться от ребенка из-за того, что Дома малютки в Азербайджане не созданы, детей берут в детсад только с 3 лет, а женщина не может работать, чтобы обеспечить себя и ребенка”, - заявила Зейналова.

Психолог Вафа Акбар сказала РадиоАзадлыг, что человек с нормальным мышлением и сбалансированной психикой никогда не пойдет на такой шаг: “Если же это произошло то прежде, чем осуждать, нужно посмотреть на условия, в которых женщина живет. Скорее всего, в детстве ей не хватало материнской любви. Часто мы слышим фразу “материнский инстинкт”, “матерью не становятся, а рождаются”. Но у женщин, выбросивших своей детей, этой любви, скорее всего не было. Они рожают, повинуясь животному инстинкту, а затем выбрасывают дитя. Даже животные так не поступают со своими детенышами”, - подчеркнула Акбар.

Салим Хагвердиев