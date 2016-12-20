Мажордом министра

Министр по налогам Фазиль Мамедов серьезно озабочен пополнением государственной казны. Если учесть, что почти половину, а именно 7,51 млрд манатов доходной части бюджета на будущий год должно обеспечить его ведомство, то не трудно понять его волнения и тревоги. Откуда взять деньги, если отечественный бизнес едва дышит на ладан? Кого бы привлечь к налогообложению, если идут сокращения в банках и компаниях?

Но, оказывается, есть в стране целая армия работающих, официально нигде не числящихся и скрывающих свои зарплаты от налоговиков. Господин Мамедов решил заговорить о состоятельных гражданах, которые нанимают для ведения домашнего хозяйства прислугу, личного водителя, няню для детей и внуков.

«Если кто-то работает в чьем-то доме, то надо учитывать и то, что этого человека кто-то нанял. Такой работодатель, несомненно, хорошо обеспеченный человек. Если у кого-то есть садовник, охранник, служанка, то такого нанимателя надо брать на учет и выдавать ему патент работодателя. Есть миллионеры, которые нанимают по пять сиделок для ухода за своими больными родственниками. Почему, спрашивается, они не должны платить налоги?», - спрашивает министр.

Спрос на обслуживающий персонал вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, кризис не повлиял на материальный достаток олигархов и не изменил их привычки жить на широкую ногу

По некоторым данным, в Баку средняя предлагаемая зарплата для горничных и помощников по дому составляла 500 манатов, для воспитателей, гувернанток и нянь — 400 манатов. В столичных рекрутинговых компаниях РадиоАзадлыг сообщили, что по этим специальностям, несмотря на экономический кризис, спрос на них, как и количество вакансий выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, кризис не повлиял на материальный достаток олигархов и не изменил их привычки жить на широкую ногу.

Безусловно, занятые и получающие за свой труд вознаграждение, независимо в какой сфере трудятся, должны выплачивать подоходный налог, раз это делают учителя, врачи, военные, госслужащие и т.д. Этот список можно пополнить. Тем более, как показали независимые исследования, не так уж и мало людей в нашей стране занимаются индивидуальной деятельностью в качестве домработницы, водителя, садовника, мажордома (управляющий домом). Выяснилось, что все, начиная от чиновников высшего и среднего звена президентской администрации, министров, депутатов Милли меджлиса, глав исполнительных властей, и кончая менеджерами небольших фирм, не говоря уже о руководителях крупных компаний, имеют домашний персонал, состоящий из нескольких человек и выполняющих определенный круг обязанностей. Прислугу наняли депутаты Эльмира Ахундова, Агиль Аббас, Зейнаб Ханларова, Фаттах Гейдаров и т.д. А у спикера парламента Огтай Асадова помимо горничной, есть и домашний повар и садовник. Ныне начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев в бытность свою начальником Пенитенциарной службы Министерство юстиции обзавелся мажордомом, который управлял его домашним хозяйством.

Супруга министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова Рухангиз ханум – одна из успешных в стране бизнес-леди, у нее есть частная клиника, салоны красоты, куда ходят жены олигархов

Не будем спрашивать, почему супруги этих чиновников не занимаются домом, воспитанием и учебой детей и внуков? Ответ очевиден: нет времени. Кто-то из них занимается преподавательской и научной деятельностью, как жена главы президентской администрации Рамиза Мехтиева Галина ханум. Супруга министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова Рухангиз ханум – одна из успешных в стране бизнес-леди, у нее есть частная клиника, салоны красоты, куда ходят жены олигархов.

Однако оставим в сторону предпринимательскую деятельность членов семей министров и депутатов. Вернемся к предложению Фазиля Мамедова о привлечении к налогообложению домашнего персонала высокопоставленных чиновников и законодателей вместе с банкирами и другими богачами меньшего калибра. Идея хорошая, как гласит нынешний девиз Минналагов – платить налоги обязанность каждого гражданина. Но непонятно, каков будет механизм реализации этого предложения? Налоговые инспектора будут стучаться в двери апартаментов и особняков министров, брать на карандаш прислугу, садовника, няню? Какая будет сумма подоходного налога зарплаты, получаемой «в конвертах»? И наконец, как сами министры будут объяснять наличие домашнего персонала, при их зарплате в 2000 манатов в месяц?

«Для того, чтобы решить проблему правовым путем нужно внести изменения в Налоговый кодекс. Придется обязать работодателя — физическое лицо — оплачивать подоходный налог за работника, получающего у него заработную плату, тем самым выполняя функции налогового агента государства. Или же работнику самому нужно будет выплачивать налог. Данный шаг позволит расширить налоговую базу по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за счет доходов граждан, работающих по трудовым договорам, в том числе заключенным в устной форме. Но пойдут ли на это депутаты Милли меджлиса, поощряющие неформальную занятость? Вряд ли. Поэтому Фазилю Мамедову придется найти новый способ для пополнения бюджета, который трещит по швам», - говорит независимый эксперт Азер Мехтиев.

Эллада Алекперова