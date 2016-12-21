В Баку объясняют убийство Карлова происками Гюлена

Самой обсуждаемой новостью последних дней является убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Убийца – бывший турецкий полицейский, хладнокровно в присутствии множества людей расстрелял посла, протестуя против освобождения от террористов сирийского города Алеппо. Убийство произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Ирана, которая прошла вчера в Москве. Кто стоит за громким убийством и каковы его последствия?

«Существует несколько версий. Первая - преступник действовал самостоятельно. Другая версия: убийца связан с террористической группировкой ИГ или сирийской оппозицией. Выкрики убийцы говорят о том, что он мстил России за ее действия в Алеппо. Основной целью убийства посла может быть обострение российско-турецких отношений. Упоминается также имя живущего в США проповедника Фатуллаха Гюлена, сторонником которого мог быть убийца. В Турции считают, что Гюлен и его сторонники намеревались вновь ухудшить российско-турецкие отношения. Россия повела себя достаточно хладнокровно, и не упрекнула Турцию за случившееся с ее послом. Это говорит о том, что Россия не хочет обострения отношений с Турцией», - подчеркнул политолог Эльхан Шахиноглу.

Некоторые связывают его с Фатуллахом Гюленом, некоторые считают его членом аль-Каиды, однако факт остается – он принадлежал к религиозной группировке, по распоряжению которой совершил убийство посла

Политолог Габиль Гусейнли сказал РадиоАзадлыг, что самой вероятной причиной убийства посла Карлова является нежелание некоторых сил сближения России с Турцией. «Некоторые политические силы в Сирии, в особенности представители группировки ан-Нусра, приветствовали убийство посла, объявив убийцу национальным героем. Вероятно, застреленный преступник был связан с религиозными группировками. Некоторые связывают его с Фатуллахом Гюленом, некоторые считают его членом аль-Каиды, однако факт остается – он принадлежал к религиозной группировке, по распоряжению которой совершил убийство посла. Тем самым данные силы пытались поссорить Россию с Турцией. В телефонной беседе глав двух государств было высказано обоюдное мнение о том, что данное убийство совершено с целью провокации. Не думаю, что убийство посла приведет к серьезным последствиям и разрыву отношений России и Турции», - отметил политолог.

Салим Хагвердиев