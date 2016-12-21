Центробанк ослабит вожжи, но не отпустит

Несмотря на планы правительства, экономика Азербайджана не готова отпустить манат в свободное плавание. Так называемый управляемый плавающий курс, при котором государство проводит валютные интервенции с целью изменить отношение маната к доллару в нужном направлении – единственно возможный выход. Тем более, что курс азербайджанского маната даже не управляется, а директивно устанавливается Центробанком.

Падение цены нефти вынудило власти провести девальвацию национальной денежной единицы. Этим шагом правительство приравняло государственные расходы к уровню потерь, обусловленных падением цены азербайджанской нефти на мировых биржах и сокращением объемов добычи. Проще говоря, обесцениванием маната удалось сократить расходы бюджета и ГНФАР. Скажем, если раньше азербайджанские пенсионеры получали среднюю пенсию в размере 190 манатов, девальвацией ее понизили до 105 долларов. В долларовом эквиваленте государство платит пенсионерам вдвое меньше. Фактически, девальвацией маната азербайджанское правительство сократило бюджетные расходы, в том числе экономя на самых незащищенных слоях населения.

ЦБА управляет соотношением маната к доллару, подгоняя курс национальной валюты к возможностям тающих доходов казны

Заявления правительства о компенсации бюджетникам и пенсионерам расходов, обусловленных падением курса, необоснованны потому, что именно девальвация является способом компенсации потерь от падения доходов государственной казны. Потери восполняются из кармана населения, в том числе бюджетников. Именно на это рассчитана монетарная политика Центробанка – ЦБА управляет соотношением маната к доллару, подгоняя курс национальной валюты к возможностям тающих доходов казны. В этом плане символическая индексация бюджетникам учитывает не реальные показатели инфляции, а готовность правительства выделить ту или иную сумму из бюджета. Судя по мизерным «повышениям», такой готовности власти не проявляют.

Позиция Центробанка вполне обоснована отсутствием в стране экономики и прямой зависимостью курса от главного банка, считают независимые эксперты

Директивное управление курсом маната косвенно подтвердил глава Центробанка Эльман Рустамов, выступивший по поводу роста ключевой ставки Федеральной резервной службы США. Напомним, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС по итогам заседания повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 0,5-0,75%, что ударило по всем мировым валютам. После решения ФРС незначительно упал и курс маната, но в последовавшей реакции на повышение ставки ФРС Центробанк Азербайджана категорически отверг взаимосвязь этих событий и «выразил совершенно непонятную позицию», отмечают местные СМИ. Однако позиция Центробанка вполне обоснована отсутствием в стране экономики и прямой зависимостью курса от главного банка, считают независимые эксперты. В частности, такого мнения придерживается экономист Натиг Джафарли, оценивший заявление Рустамова косвенным признанием отсутствия экономики и директивного регулирования курса Центробанком. Фактически, курс азербайджанской денежной единицы зависит от власти и решений регулятора.

Решение ФРС может повлиять на такие страны, как Азербайджан, в средне- и долгосрочной перспективе, но правительство страны и ЦБ предпринимают и продолжат предпринимать адекватные макроэкономические меры по стабилизации для регулирования этого влияния в упреждающем режиме

ЦБА считает, что «возможное психологическое влияние решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении учетной ставки на изменение курса азербайджанского маната по отношению к доллару не имеет экономического обоснования» и не исключает «психологического давления этих процессов в виде ожидания на валютный рынок Азербайджана». По логике ЦБА, никакого краткосрочного влияния решения ФРС на страну не ожидается. В том числе это решение не влияет напрямую на курс маната. Решение ФРС может повлиять на такие страны, как Азербайджан, в средне- и долгосрочной перспективе, но правительство страны и Центральный банк предпринимают и продолжат предпринимать адекватные макроэкономические меры по стабилизации для регулирования этого влияния в упреждающем режиме.

Как сложится дальнейшая судьба маната? На самом деле заявления о свободном плавании маната лишь слова, считает экономит Азер Мехтиев. Отпустить нацвалюту правительство не сможет, ведь для этого нужна экономика. «Девальвация зависит от воли одной структуры - Центрального банка», - сказал банковский эксперт Акрам Гасанов. «В любом случае, манат продолжит падение, - уверен экономист Губад Ибадоглу.

Тем временем Центробанк обещает в следующем году обеспечить полный переход на режим плавающего курса маната, говорится в «Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана». «Полный переход на режим плавающего курса маната должен быть реализован, и с этой точки зрения, в первую очередь, на краткосрочный и среднесрочный период основной стратегической целью курсовой политики может быть выбрана политика поддержки импортозамещения», - говорится в документе.

По результатам истекшего года переход к плавающему режиму не сказался на снижении доли импорта в потребительской корзине азербайджанцев. Манат ожидают два сценария развития событий – и оба эти сценария не утешительны. Нацвалюта может быть девальвирована резко или же девальвация будет постепенной, но более ускоренной. Эксперты не верят в возможность отказа Центробанка от рычагов воздействия.

Татьяна Самойлова