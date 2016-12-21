На «Советской» осталась одна упорствующая семья

Разрушение огромного жилого квартала в столице Азербайджана, называемого в народе «Советской» почти завершилось. На очищенной от жилых старых домов и разровненной бульдозерами территории от здания Академического театра до ул. Нариманова начались земляные работы. Исполнительная власть Баку обещала выстроить там зеленую зону отдыха и удобные автомобильные дороги для быстрой связи между центром города и вышележащим Ясамальским районом столицы.

Жившие на этой территории бакинцы получили установленную городской властью денежную компенсацию за жилье и купили квартиры в других местах столицы.

Семья Гаджиевых отказывается принять предложенную им городской властью денежную компенсацию 30 тысяч манат за жилплощадь размером 20 кв метров

На улице Чингиза Мустафаева, 52, рядом с соборной мечетью Таза-пир осталась одна семья, отказывающаяся покидать свою квартиру. Их соседи вокруг и с первого этажа выехали, сданное ими жилье уже разрушено. Семья Гаджиевых живет на втором этаже двухэтажного старого дома. Вокруг территория выровнена строительной техникой. Все коммунальные коммуникации в этот дом обрублены. В маленькой квартире на втором этаже живет больной с рождения парень лет около 17-и, его мама и бабушка. Семья Гаджиевых отказывается принять предложенную им городской властью денежную компенсацию 30 тысяч манат за жилплощадь размером 20 кв метров. В беседе с РадиоАзадлыг отец владелицы жилья возмущался утверждая, что на такие деньги в Баку подходящей для них квартиры не купить.

Снабжение дома питьевой водой прекращено. Газоснабжения тоже нет, но горящий газ вырывается из маленькой ямы невдалеке от дома, где строительная техника, по всей видимости, повредила подземный газопровод

Вся лестница, ведущая вверх к квартире Гаджиевых, уставлена баллонами с бытовым газом и бутылками с бензином и машинным маслом, словно они намереваются себя взорвать или сжечь. На самом деле бензин, газ и масло необходимы семье для выживания. На баллонном газе они готовят еду, а солярка и машинное масло используются для электрогенератора, установленного в кладовой и генерирующего электричество.

«Каждый день мы тратим по 20 манат на приобретение бензина и газа», - сказал РадиоАзадлыг отец владелицы жилья – Фирангиз Гаджиевой, поднимая вверх воду в ведрах. Снабжение дома питьевой водой прекращено. Газоснабжения тоже нет, но горящий газ вырывается из маленькой ямы невдалеке от дома, где строительная техника, по всей видимости, повредила подземный газопровод.

При определении размера компенсации учитывается рыночная стоимость домов, расположенных на данной территории. Рассчитать цену ниже стоимости 1500 манат за квадратный метр возможно, а выше этого уровня нельзя

Гаджиевы разослали жалобы по всем возможным инстанциям, требуя удовлетворения их права на получение от государства компенсации, достаточной для приобретения подобающего жилья. Их желание расходится с планом государства. Председатель созданной при Исполнительной власти Ясамальского района комиссии по переселению Самед Исламов в беседе с журналистами сказал, что “максимальная сумма за квадратной метр дома, подлежащего сносу, определена государством в размере 1500 манат. При определении размера компенсации учитывается рыночная стоимость домов, расположенных на данной территории. Рассчитать цену ниже стоимости 1500 манат за квадратный метр возможно, а выше этого уровня нельзя».

А юрист Алескер Мамедли утверждает, что никто не вправе принудить владельца продать свой дом по низкой цене. Владелец имущества обладает правами собственника. Если ему будет отказано в выплате требуемой им за свое жилье компенсации, соответствующей его рыночной стоимости, это приведет к нарушению его прав”.

Как правило, Евросуд защищает права собственников в Азербайджане и принуждает правительство к выплате гражданам денежной компенсации

«Дело Гаджиевых» не уникально. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к коммуникации по 32 жалобам из Азербайджана. Заявителями выступают 52 граждан. 21 марта 2017 года правительство Азербайджана должно ответить на поставленные вопросы, вызванные жалобами бакинцев, принудительно выселенных из домов в центре города», - сообщал бывший политический узник, адвокат Интигам Алиев.

«Гаджиевы могут избрать путь этих граждан: принять предложенную властью компенсацию, купить на эти деньги другое жилье и подать на власть в районный суд Баку. Если суд займет сторону исполнительной власти, надо будет обратиться в вышестоящие судебные инстанции, а если не найдут справедливость в Азербайджане, обратиться в Европейский суд по правам человека как поступили упомянутые 52 гражданина страны. Как правило, Евросуд защищает права собственников в Азербайджане и принуждает правительство к выплате гражданам денежной компенсации, - поделился мнением с РадиоАзадлыг житель города, пожелавший остаться неизвестным.

Бей Табун