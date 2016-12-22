«Нищий бизнес» и солидные дивиденды

На этой неделе в Баку произошел киднепинг со счастливым концом. Днем, играющего во дворе дома похитили 10-летнего Амиля Аббасова. Забеспокоившаяся долгим отсутствием сына, мать обратилась в полицию. Были организованы поиски мальчика. Но на следующий день поздно вечером он сам постучался в дверь своей квартиры. Как оказалось, его под каким-то предлогом позвала на улицу незнакомая женщина с четырьмя детьми. После этого мальчика отвезли в другой конец города и заставили попрошайничать возле станции метро. Но Амилю удалось сбежать и вернуться к родителям.

Это факт вызвал всплеск эмоций. Людей возмутила не безответственность матери, оставившего без присмотра сына во дворе дома, не доверчивость мальчика, попавшего «на удочку» незнакомого человека, а возможность использования ребенка в качестве нищего.

Чаще всего прохожие испытывают к клошарам искреннюю жалость: сердце кровью обливается от того, как они выглядят, от их образа жизни

Ныне нищих детей и взрослых можно увидеть не только в периферийных улицах, но и на центральных проспектах города, в парках и скверах, где любят провести время жители Баку. Увидев их на автобусной остановке, возле супермаркета, кто-то проходит мимо равнодушно, у кого-то они вызывают омерзение, а кто-то чувствует себя отчасти виновным в том, что случилось с этими людьми. Хотя чаще всего прохожие испытывают к клошарам искреннюю жалость: сердце кровью обливается от того, как они выглядят, от их образа жизни.

Согласно результатам социологических исследований, попрошайки делятся на две группы: профессионалы и мошенники. Те и другие платят за «место», независимо от дохода. Некоторые ограничиваются сбором 1-2 манатов на хлеб и картошку. Другие промышляют возле станции метро, высших учебных заведений, мечетей, при чем «работают» в основном на «хозяина», который заботиться о том, чтобы «подчиненного» полиция не трогала. Случайный нищий не может занять это место, его тут же прогоняют из этой территории. Важная деталь - каждый «работник» имеет право на сбор средств только на своей территории, причем только в строго отведенное ему время. За порядком здесь следят специальные «смотрящие» — они, как правило, ожидают комиссионных. Когда истекает время, нищие обязаны рассчитаться с «боссом», в противном случае жди беды.

Именно доверчивые граждане, а далеко не щедрые, являются нашими основными «спонсорами» - говорит профессиональный попрошайка

Для того, чтобы стать профи в этом деле иметь жалкую внешность явно мало. Вот что рассказал РадиоАзадлыг профессионал своего дела — нищий Камал-киши, который долгие годы «работает» у входа станции метро «Нефтчиляр», и у которого корреспондент купил информацию за 1 манат: «Чтобы стать в нашем деле лучшим, нужно в первую очередь обладать не убогой внешностью, а здравым умом. Людям уже надоело видеть одни и те же лица, которые несколько раз на дню могут клянчить у тебя деньги. Именно доверчивые граждане, а далеко не щедрые, являются нашими основными «спонсорами». Сейчас людей нужно брать не жалостью, а умом. Есть очень много умных способов, как выклянчить у людей копеечку. Например, есть в нашей среде такие люди, последовавшие примеру глухонемых, которые ходят по улицам и продают всякие безделушки туристам по цене одного-двух манатов, якобы, для пожертвования в пользу инвалидов. Хорошие сборы приносит способ, когда просишь деньги на лекарства для больных детей».

Не каждый равнодушно пройдет мимо ребенка в рваной одежке и голодными глазами

Камал-киши не скрыл и того факта, что в «нищем бизнесе» дети приносят немалый доход. Не каждый равнодушно пройдет мимо ребенка в рваной одежке и голодными глазами. При этом используются не только собственные, но и бездомные, независимо от национальности. Взять такого ребенка «в оборот» большая удача – это источник живых денег.

Ну а что же полиция, которая следит за порядком и безопасностью в общественных местах Баку? Согласно 307-1 статье Кодекса административных правонарушений, нищенство считается административным нарушением и характеризуется как бродяжничество. С ними борьбу ведут органы Министерства внутренних дел. В отношении этих лиц составляются протоколы и штрафуются в размере 20-25 лет. Но и это не все: нищих высылают по районам по месту жительству. Однако, как показывает практика, эти профессионалы вновь возвращаются в столицу, потому, что в провинции не особо заработаешь. Сельчане ныне стали жадными и бережливыми. В Баку же ситуация иная. Здесь проживает немало людей различного статуса, материального достатка, которые в состоянии пожертвовать деньги «убогому и сирому». Картина, наблюдаемая возле больницы, свидетельство тому.

В Баку нищенство развито, наверное, не хуже, чем в других городах Европы

Почему же борьба с бродяжничеством и нищенством так неэффективна в Азербайджане? В чем причина? В «крышевании» полицией этого бизнеса? В не совершенстве законов? И то и другое. Полицейские, наверняка, получают свою «долю» от «боссов» этих «тружеников». Кроме того, в системе МВД нет пунктов временного содержания. Там задержанные нищие должны быть обеспечены ночлегом, едой и, если нужно, лекарствами. Но таких условий, нет, поэтому этих людей сразу отправляют по районам. А дальше все возвращается на круги своя. Утверждающие о том, что в стране бесполезно вести борьбы с нищенством, не далеки от истины.

По мнению эксперта-экономиста Самира Алиева, для эффективной борьбы с попрошайничеством нужно развивать систему социальной защиты в стране, расширить круг социального патронажа. Внимание привлекает опыт Голландии в этой сфере. В стране социальные организации применяют новые способы, чтобы помочь нищим. Этим людям выплачивают пособия, привлекают к продаже газет на улице. Продающий газету человек занят делом, он работает. И люди с чистой совестью покупают эту газету, потому что это заслуженная плата за труд. Кстати, недавно власти одного из итальянских городов заявили, что готовят законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за попрошайничество. «Бродяги порочат образ нашего города», - сказали итальянские чиновники. В Баку нищенство развито, наверное, не хуже, чем в других городах Европы.

Эллада Алекперова