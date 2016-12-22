В Азербайджане налоговики могут задушить онлайн-торговлю

Единственной сферой относительно свободной торговли для азербайджанцев были покупки в интернете. Однако в результате налогового новшества за покупки в online-режиме придется платить 18-процентный НДС.

Это решение вызвало недовольство среди тех в Азербайджане, кто покупает товары по почте. Среди таких граждан много женщин, молодежи, а приобретаются у мировых компаний онлайн-торговли чаще косметические товары, автомобильные запчасти, сотовые телефоны, аксессуары для компьютеров и телефонов, книги, модная одежда и музыкальные диски. Позиция этих граждан не удосужилась внимания депутатов Милли Меджлиса, принявших поправки в Налоговый кодекс и закон «Об электронной торговле». А что думают простые люди, потерявшие последнюю возможность не переплачивать огромные надбавки на товар внутри страны?

«После повышения курса доллара на покупках в интернете не разгуляешься, а тут еще налог ввели, - сказала нам читательница. – Отказаться полностью от интернет-покупок не получится из-за чрезмерно высоких цен на убогий и однообразный ассортимент наших магазинов».

«Я заказываю по интернету одежду, обувь, косметику. Несмотря на рост курса доллара, такие покупки обходятся дешевле, а качество товара выше. Теперь придется ограничиться малым, но в местные магазины не пойду из-за высоких цен», - сообщила РадиоАзадлыг женщина, негодуя на решение чиновников обложить налогом online-покупки.

Отказаться полностью от интернет-покупок не получится из-за чрезмерно высоких цен на убогий и однообразный ассортимент наших магазинов

Азербайджан давно зарекомендовал себя чрезмерно раздутыми ценами. Подорожание продовольствия на потребительском рынке набирает обороты вслед за ростом доллара. Несмотря на войну, объявленную монопольным импортерам, и даже официально заявленные эффективные результаты этой кампании, потребители не ощущают положительных сдвигов. Однообразные, искусственно раздутые цены на скудный и некачественный ассортимент зарубежной продукции, долговые ямы незаконного потребительского кредитования – таковы реалии внутреннего рынка. Единственным выходом из навязываемого многие годы предложения был выход на международные торговые площадки через всемирную интернет-сеть. Очень скоро этот узкий проход к цивилизованному рынку накроет обвалом НДС.

Судя по имеющейся информации, речь идет обо всех товарах и услугах, приобретаемых за пределами страны

«Зарубежные online-покупки будут облагаться налогом на добавленную стоимость. При платежах, осуществляемых физическими лицами, не состоящими на налоговом учете, местный банк, филиал зарубежного банка или национальный почтовый оператор будут начислять НДС на сумму, перечисляемую нерезиденту. НДС будет удерживаться с покупателя и перечисляться в госбюджет», - сообщили в Министерстве налогов. «Судя по имеющейся информации, речь идет обо всех товарах и услугах, приобретаемых за пределами страны. В Минналогов деталей нового решения не раскрывают, обещая обнародовать более подробную информацию после подписания закона главой государства», - объяснил ситуацию экономический эксперт Фуад Ализаде.

К вопросу о том, для чего понадобилась эта мера, эксперты и чиновники ломают копья в неравном противостоянии мнений. «Налог был бы оправдан, будь эта сфера развита по примеру России или Казахстана. Для нас это преждевременно. НДС точно не станет стимулом развитию online-торговли, спрос резко понизится. В свое время глава интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз предлагал льготы для лиц, занимающихся торговлей в интернете. Эта сфера нуждается в популяризации, а правительство поступает наоборот», - сказал Ализаде.

Такая ситуация не случайна и имеет объективные предпосылки, главным образом упирающиеся в законодательные бреши и отсутствие продуманной правовой и юридической базы

«Ввиду достаточно низкого уровня развития электронной торговли при совокупном объеме 10,5 млн манатов, внедрение НДС пока не приведет к каким-либо положительным сдвигам, а скорее, подавит ее зачаточные потуги к развитию», - уверен эксперт по коммерческому праву, один из разработчиков законодательных корректив в этой области Эльдар Годжаев.

«Объемы рынков Японии, США, Южной Кореи или Канады в десятки раз превышает наши показатели, - сказал Э.Годжаев. - Кроме того, азербайджанский рынок недалеко ушел от традиционного физического формата. Такая ситуация не случайна и имеет объективные предпосылки, главным образом упирающиеся в законодательные бреши и отсутствие продуманной правовой и юридической базы.

Ясно, что налог на добавленную стоимость станет ударом по некрепким позициям рынка и интересам населения. Впечатляет простая арифметика: 18% налога применительно к 10,5 млн манатов товарооборота способны пополнить госбюджет лишь на 1 714 285 манатов. Пусть девальвация повысит эту сумму вдвое, но стоит ли игра свеч? Сумма будущих налоговых поступлений от НДС в бюджет заведомо мизерна. Чем в таком случае руководствуются инициаторы налогового наступления на торговлю в интернете? Кому и зачем это нужно?

Татьяна Самойлова