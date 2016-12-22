В Азербайджане появились первые сирийские беженцы

Проблема беженцев в Азербайджане актуальна уже 27 лет – со времени появления первых беженцев из Армении, затем из Нагорного Карабаха и Узбекистана. Некоторые беженцы и вынужденные переселенцы до сих пор ютятся в полуразрушенных общежитиях, с угрозой быть погребенными под обломками временного пристанища, ставшего постоянным.

Тем более странно звучат слова заместителя начальника Государственной Миграционной службы Парвиза Мусаева, который заявил, что выросло число обращений граждан других стран за получением статуса беженца: «Большинство желающих получить этот статус обращаются в Азербайджан в поисках лучшей жизни и хорошего места работы». Кто же эти люди, которые несмотря на незавидное положение местных беженцев, падение курса маната, рост цен и массовую безработицу пытаются попасть в Азербайджан? С этими вопросами РадиоАзадлыг обратилось к экспертам.

Политолог Зардушт Ализаде заявил РадиоАзадлыг, что рост числа обращений за статусом беженца происходит потому, что в мире есть страны в еще более худшем положении, чем Азербайджан: «Немало азербайджанцев всеми правдами и неправдами пытаются эмигрировать, получить статус беженца в благополучных странах. Однако жители более неблагополучных, чем Азербайджан стран считают, что у нас вполне можно жить, и условия для работы здесь приемлемы. Это в основном афганцы, пакистанцы. Но в Азербайджане растет безработица, нет потребности в зарубежных трудовых ресурсах. У нас несовершенная система социального обеспечения, и я не думаю, что азербайджанские власти обрадуются, если еще несколько сот человек подсядут на нее. В стране полно своих голодных, бездомных и безработных. Азербайджан подписал международные документы, которые обязывают государство заботиться о беженцах. Спасаться от угрозы жизни – право каждого человека, и поэтому Европа вынуждена принимать миллионы беженцев», - отметил политолог.

Азербайджанское государство всегда готово принять беженцев, - сказал РадиоАзадлыг эксперт Азер Аллахверенов. За последние несколько лет на территорию Азербайджана прибыли искатели убежища. Большинство из них – афганцы, чеченцы, иранцы и пакистанцы. Беженцев из Сирии и Ирака очень мало. Однажды из Ирака в Азербайджан прибыло около 100 человек. Затем они покинули пределы страны – некоторые вернулись в Ирак, остальные переехали в Турцию. За последние 2 года из Сирии в Азербайджан прибыло 3-4 семьи. Части из них был присвоен статус беженца, документы остальных находятся на стадии рассмотрения. В последнее время чаще всего за получением гражданства Азербайджана обращаются проживающие в Грузии, России и Украине этнические азербайджанцы и небольшое количество афганцев, проживающих в Азербайджане 15-20 лет. Вероятность массового проникновения в страну сирийских беженцев очень мала – они едут в основном в страны Европы. Беженцы пользуются отработанными маршрутами, и отправляются в страны, где существуют большие программы по беженцам. У Азербайджана есть своя старая проблема беженцев и вынужденных переселенцев. Сирийцы знают, что власти Азербайджана все свое внимание сосредоточили на миллионе своих беженцев, заняты решением их социальных проблем. Поэтому сирийцы направляются в Европу. Азербайджан им не интересен, - сказал А.Аллахверенов.

В ноябре 2016 года Государственной миграционной службой Азербайджана было легализовано проживание на территории страны 190 человек, 1260 иностранным гражданам было предписано покинуть территорию Азербайджанской Республики в течение 48 часов, а в отношении 388 иностранных граждан было принято решение о выдворении за пределы страны в административном порядке. Начиная с 2016-го года, гражданин Ирака Ахмад Абдулхаг Исмаел обманным путем начал организовывать отправку своих сограждан в Азербайджанскую Республику. Под предлогом получения образования в высших учебных заведениях, функционирующих в нашей стране, Ахмад Абдулхаг Исмаел за оплату определенной суммы организовал прибытие 30 граждан Ирака в Азербайджанскую Республику и разместил их по разным адресам, - сообщается в сайте Миграционной службы.

Таким же незаконным бизнесом занимались в 2016 году в Азербайджане гражданин Пакистана Лятиф Мухаммад и гражданин Бангладеш Рони МД Ифтекжеир.

Салим Хагвердиев.