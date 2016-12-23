Герой-академик, уважаемый всеми в Азербайджане

21 декабря академику-востоковеду Академии Наук Азербайджана, герою Советского Союза Зие Бунъядову исполнилось бы 93 года. Ученого исследователя, общественного деятеля, автора научных монографий, написанных на основе арабских первоисточников: "Азербайджан в VII-IX веках", "Государство Ильдегизидов", "Государство Хорезмшахов" и сотен других ценных научных трудов помнят и уважают в Азербайджане, несмотря на 19 лет, прошедшие со дня его убийства.

Зия Бунъядов один из немногих азербайджанских общественных и научных деятелей, которых вспоминают с уважением все, даже не жившие в одно с ним время.

Журналист Натиг Джавадлы, видевший академика Бунъядова в годы его депутатства в Милли Меджлисе, рассказывает:

- Он был единственный в азербайджанском парламенте, при виде которого затихал Джалал Алиев - брат Гейдара Алиева. Дж.Алиев был в то время депутатом Милли Меджлиса и академиком-секретарем отделения естественных наук Национальной Академии Наук Азербайджана. Сидя в правом углу первого ряда, в зале парламента, он с места руководил действиями председателя ММ Муртуза Алескерова. А затихал потому, что Бунъядов не был фальшивым депутатом-академиком, голос Бунъядова был громким, так как право говорить он получил от народа. Однажды Джалал Алиев вновь разбушевался в парламентских прениях, а когда закончил говорить, взял слово Бунъядов и сказал: «Джалал Алиев, сказанное тобой не стоит и гнилого ореха». И все. С другой стороны даже звука не послышалось. Вопрос был закрыт.

Вспоминает правозащитник Аловсат Алиев:

- Если не ошибаюсь, в мае 1994-м года Зия Бунъядов приезжал в родной город Астара (на границе с Ираном - Ред.). В городе торжественный митинг, возможно, в честь приезда именитого астаринца. Выступает глава исполнительной власти и сообщает, что принято решение выделить в самом красивом месте Астары земельный участок для знаменитого земляка. Зия Бунъядов тут же в микрофон говорит во всеуслышание: мне земли не надо, отдайте ее тем, кто в ней нуждается...

В Азербайджане стреляют в висок таким - здравомыслящим и честным личностям, - пишет в ФБ А.Алиев.

Журналист Кямал Али:

- Я лично знал покойного академика, как знакомы журналисты с именитыми людьми. Впервые недели моей работы в газете "Ени Мусават" кто-то на редакционной летучке посетовал на то, что Бунъядов не дает интервью. Я удивился и вызвался попробовать, в ответ услышал смех коллег, а главный редактор даже обещал наградить меня денежной премией, если мне удастся осуществить задуманное.

На следующий день прихожу в главное здание Академии Наук, поднимаюсь в Институт востоковедения. Прихожая директора института открыта, сидит секретарша, открыта также дверь кабинета директора. Говорю секретарше о цели моего визита, она кивает на дверь директора, предлагая войти (так и было, без всяких записей в журнал и долгого ожидания в прихожей). Вхожу робея. За столом, заваленным книгами сидит, читая рукопись сам Зия Бунъядов, в сорочке. Пиджак со знаменитой звездой героя СССР, полученной за командование штрафбатом в Великой Отечественной войне висит на стуле, рядом. В штрафбат он был отправлен, несмотря на предыдущие геройские поступки в боях, за спор с командиром.

Академик поднимает глаза на меня, я в волнении прошу разрешения с ним переговорить. Он объясняет, что через десять минут должен спускаться вниз на собрание Ученого совета и сейчас читает свое выступление. Тут входит секретарша со стаканом горячего чая. Я невероятно борзею и прошу интервью, указывая на чай который ему предстоит выпить, а значит, у нас есть еще время для разговора. Академик соглашается.

Десять минут растягиваются, наверное, на час. Зия Бунъядов ответил на все мои вопросы, рассказал о своей жизни до войны, и после (его героизм на фронтах войны с Германией я решил тогда не затрагивать, понимая, что двух обещанных мне газетных страниц для такого рассказа не хватит. Жаль... надо было спросить о войне.).

Особенно его ответ на вопрос: почему он, такой уважаемый и авторитетный во власти человек, не обзавелся всем тем, что имели тогда директора институтов? (Директоров институтов со звездой героя вообще не было, он один). Зия Бунъядов ухмыльнулся в усы и ответил: у меня есть такая болезнь - спина не гнется (я вначале не понял, о какой болезни он говорил). Не гнется, даже когда надо...

После окончания интервью, выпив чай с академиком, я вместе с ним спустился в зал заседаний. В течение часа ожидавшие Бунъядова научные сотрудники все встали...

Личностей такого масштаба сейчас в Азербайджане нет, это факт.

Зия Бунъядов был убит подло, когда вошел вечером после работы в блок многоэтажного обычного дома, где была его квартира. Официальная версия такая - его застрелил религиозный фанатик по указанию иранских спецслужб, считающих академика агентом мирового сионизма. Верующие-фанатики были недовольны тем, что Бунъядов перевел Коран со своими заметками. В народе этой версии не верят, считают, что его лишили жизни по указанию власти. Тогдашний президент Гейдар Алиев выступил на похоронах академика с , проникновенной речью, говоря о сильной душевной боли от того, что злая рука убила такого великого человека. Я в искренность покойного Гейдара Алиева верю, он уважал сильных людей, тем более фронтовиков, тем более ученых мирового уровня. Еще больше поверил в лучшие отношения между Г.Алиевым и З.Бунядовым, прочитав воспоминание Асема Гашимлы - в 1992 году астаринского мусаватиста:

- В конце мая 1992 году мы, активисты астаринского Народного Фронта собрались в здании Исполнительной власти Астаринского района, горячо обсуждали жаркие события в Азербайджане и мире. Услышали, что в Астару приехал наш знаменитый земляк З.Бунъядов и конечно, прервав собрание, побежали на городскую площадь. Академик был проездом в Иран вместе с другом. Собрался народ, задавали ему вопросы о президентских выборах в Азербайджане, всем хотелось узнать мнение такого светилы, бывавшего в мире. Запомнился его ответ на русском языке, сопровождаемый характерным движением руки: "Ала, какие выборы, какой Народный Фронт! Идите гуляйте... Если Гейдар Алиевич не будет у власти, не будет Карабаха и вообще ничего не будет". "Во всяком случае, его мечта о приходе к власти Г.Алиева сбылась, - думаю с тех пор каждый раз, вспоминая З.Бунъядова, - пишет Асем.

Со времени убийства З.Бунъядова прошло много времени, а имя этого человека и сейчас приводит в бешенство врагов Азербайджана – таким он был патриотом, бившим сильно и точно в цель. Читатели убедятся в этом, просматривая статью о Бунъядове в Википедия. Там промышляют, по меньшей мере, два отъявленных негодяя, не покладая рук занятые стиранием из виртуальной энциклопедии информации об азербайджанских героях, ученых и поэтах. Страницу о З.Бунъядове уничтожить не могут, но вставок, ставящих под сомнение значимость этой исторической фигуры, они там понаставили. Не понимают, что такими делишками историю Азербайджана, сотворенную великими нашими соотечественниками, им не замарать.

Бей Табун