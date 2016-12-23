В Евросуд обрушится шквал жалоб из Азербайджана
Собственники сносимого жилья получат гроши в нацвалюте
Девальвировав манат, власти сократили расходы государственной казны на выплату компенсаций владельцам идущего под снос жилья. Если до девальвации гражданам выплачивали 1500 манат за квадратный метр сданной жилплощади, сегодня эта сумма в пересчете на доллар сократилась вдвое и продолжает обесцениваться вслед за падением курса маната.
Начиная с 2011 г. чиновники Бакинской мэрии и полиция принуждали граждан покидать квартиры за компенсацию 1500 манат за 1 кв. м. С началом девальвации власти не соизволили привязать сумму компенсации к растущему курсу доллара. Понятно, что такая позиция сократит расходы, в частности, по масштабным строительным проектам, сопровождающимся сносом тысячи домов до 2020 года. В результате пострадают собственники - они получают за свое жилье вдвое меньше.
Скандальная и незаконная кампания азербайджанских чиновников по изъятию собственности продолжается. На очереди пилотные проекты в Сураханском, Хатаинском, Наримановском, Насиминском, Ясамальском, Сабаильском, и Пираллахинском районах по сносу старого жилья и строительству нового. Условия сноса и размеры компенсаций собственникам не сообщаются. Госкомитет по градостроительству и архитектуре уверяет, что в ходе проекта будут соблюдены международные нормы жилья, стандарты по плотности населения и соотношения зеленых насаждений и пр. Но будут ли соблюдаться права граждан?
В Наримановском районе Баку (за рынком «Шярг базары») начался очередной снос старых домов. На улице Карабаха уже разрушено несколько домов, идет активная подготовка к сносу оставшихся зданий. По решению Кабмина, здесь в общей сложности будут снесено 219 домов – в них 3028 квартир. Однако многие жильцы отказываются покидать свои квартиры. Часть собственников недовольна мизерной компенсацией, другая требует взамен квартиры в домах, что будут построены на месте старых.
На каком основании установлены компенсации в 1500 манатов? Об этом известно только самим чиновникам. Впрочем, непонятны основания для сноса так называемых «старых» домов. На каком основании жилье в перечисленных местах столицы отнесли к ветхому? Однако общественность не знакома с содержанием этого документа.
Стоит ли объяснять, что утверждения о ветхости жилого фонда главного города страны не могут быть голословными и должны опираться на данные технической паспортизации. Но есть ли информационно-техническая база для заключений о потребительских свойствах и технических характеристиках идущих под снос домов? А если она все же имеется, кто ее видел? И последнее: как можно вынести диагноз, не видя больного? Фактически Баку стоит перед фактом массового незаконного сноса недвижимости, где желание инвесторов и прибыль решают все. Центр столицы - лакомое место для строителей многоэтажных проектов.
На протяжении многих лет в стране нарушается основополагающее право граждан на частную собственность. «Азербайджанские СМИ все чаще пишут о нарушении прав граждан, принуждаемых покинуть свои дома под предлогом государственных нужд», - отмечает адвокат Фуад Агаев. Власти забыли о существовании Гражданского и Жилищного кодексов. Никто не имеет права изымать недвижимость под строительство парка или какой-либо иной прихоти чиновников.
«Жилье может быть выкуплено только в одном случае - если земельный участок под ним важен для государственных нужд. Это строительство дорог, коммуникационных линий, объектов, предоставляющих значимость для обороны или определения пограничной полосы. Решение о выкупе и изъятии участка для нужд государства принимается Кабинетом министров, подлежит регистрации в Государственном реестре недвижимого имущества», - объяснил адвокат. После этого правительство письменно уведомляет собственника об этом решении и дате его государственной регистрации. Что очень важно – по закону уведомление представляется за год до выкупа. До истечения этого срока выкуп допускается, но только если владелец даст на это свое согласие.
Нет решения суда о выкупе? Тогда гражданин имеет полное право владеть своим имуществом. Кстати, о 1500 манатах компенсации… До сих пор ни один государственный чиновник не объяснил происхождение этой суммы. По закону выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником жилого помещения. Цена устанавливается с учетом рыночной стоимости и причиняемых владельцу убытков – они неизбежны при смене места проживания, временного съема квартиры, переезда, поиска другого жилья, оформления прав собственности и прочее.
Кроме того, выкупная цена определяется оценщиками в соответствии с законом «Об оценочной деятельности», сказал адвокат, отметив, что по соглашению с собственником ему может быть предоставлено другое жилье с зачетом стоимости прежнего. «Если гражданин не согласен с решением о выкупе, либо с ним не достигнуто соглашение, Кабинет Министров может предъявить в суд иск о выкупе для государственных нужд в течение двух лет с момента, когда уведомление было направлено владельцу квартиры», - сказал Ф. Агаев.
Часто снос происходит без решения Кабинета министров, а потому нет законной процедуры оценки жилья. Кроме того, в массе случаев нет никаких юридических предпосылок для изъятия собственности, ведь строительство парка и тому подобное не может быть аргументом. Кроме того, исполнительная власть не может принуждать к выселению или подавать такие иски для государственных нужд. Да, люди могут согласиться покинуть свои дома добровольно, однако в случае массовых выселений на «Советсокой» граждан принуждали к этому насильно, нарушая Конституцию, законы страны и Конвенцию о защите прав и основных свобод человека. Людям, не соглашающимся покинуть свое жилье, перекрывают газ и электричество, создают иные препятствия. За отказ и требование справедливой компенсации люди подвергаются моральному и физическому давлению, их дома разрушают, несмотря на судебное решение о прекращении сноса.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к коммуникации по 32 жалобам из Азербайджана. Девальвация маната и обесценивание установленной компенсации за сносимое жилье может привести к шквалу обращений в Европейский суд по правам человека.
Татьяна Самойлова
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