Тарифный Совет изменил свое решение

Тарифный (ценовой) совет вчера на внеочередном заседании расширил лимиты на снабжение газом и электроэнергией по льготным ценам на 13,3% и 20% соответственно.

Как сообщает Министерство экономики, Тарифный совет по поручению президента о дополнительной защите малоимущих граждан расширил лимит на поставку газа по низким ценам (0,1 маната за кубометр) с 1,5 тыс. до 1,7 тыс. кубометров в год для индивидуальных абонентов. Параллельно лимит на поставку по низким тарифам (0,07 маната) электроэнергии был повышен с 250 до 300 киловатт/часов в месяц, передает abc.az.

По оценкам совета, благодаря этому не 62%, а 75% населения будет получать газ по низким ценам. В электроэнергетике количество льготников увеличится с 72% до 80% абонентов из числа населения.

Решение также несколько снизит расходы граждан, потребляющих энергетические ресурсы сверх лимита.