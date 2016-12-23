«Добрый царь-батюшка» и зловредный Тарифный совет

В Азербайджане продолжается традиция «доброго царя-батюшки», как говорили крестьяне в царской России, который заботится о нуждах «своего народа» и узнав о происках злых чиновников, повысивших цены, строгим окликом заставляет цены снизить. В прошлом году, 13 июля на заседании Кабинета министров президент поручал снизить цены на авиабилеты и в отелях. Авиакомпании «АЗАЛ» после долгих раздумий пришлось ввести новый в Азербайджане тариф на дешевые места в своих самолетах, а на днях официально сообщено про создание дочерней «АЗАЛ»у, бюджетной авиакомпании «Бута».

В январе 2016 года президент поручал разобраться с виновниками искусственного завышения рыночной стоимости яиц, тогда даже задержали несколько владельцев куриных фабрик. Стоимость яиц в Азербайджане снизилась. А в прошлом году президент обещал, что до конца 2015-го лекарства подешевеют, но чуда не произошло, лекарства дорожают постоянно.

В ноябре в Азербайджане было объявлено про решение ненавистного народом Тарифного совета о введении повышенных цен на бытовой газ и электричество, причем объяснили, что если владелец жилья тратит в месяц не больше 250 киловатт электричества, а газ в год не больше 1500 кубометров, то может платить по старым ценам, если же превысил лимит, то цена увеличивается – газ до 20 гяпик, а электричество до 11 гяпик. Пара депутатов Милли Меджлиса сказали что-то в защиту народа и среди населения пошли слухи о неминуемом вмешательстве президента. Причем вспоминали историю о яйцах.

Пессимисты не верили в чудодейственное вмешательство президента, но просчитались хоть и частично. 22 декабря 2016 года Тарифный совет изменил все-таки свое прежнее решение. Тарифы на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 1700 кубометров, был оставлен на уровне 10 гяпик за один кубометр. А стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которых превышает 1700 кубометров, была установлена на уровне 20 гяпик.

Розничная цена одного 1 кВт/ч электроэнергии для потребителей из категории населения, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 300 кВт/ч, была установлена на уровне 7 гяпиков, а для потребителей из данной категории, чей объем потребления электроэнергии превышает данный показатель, – на уровне 11 гяпиков.

Примечательно, что согласно официальному сообщению новое решение Тарифного совета принято… правильно догадались, по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Каждый раз, доводя до населения решение Тарифного совета про очередное подорожание, правительственные чиновники объясняют новые цены результатом тщательного подсчета и анализа рыночных цен в стране и за рубежом, убеждая людей в неотвратимости и единственно правильном решении. Значит, подписывая решение об отмене цен установленных Тарифнмы советом, президент страны противоречит научно обоснованным расчетам правительства? Или специалисты в Тарифном совете, компаниях «Азерсу» и «Азеришиг» занимаются не своим делом?

Оставим внутриправительственные разборки, тем более неясно, на каком правовом основании президент вмешивается в тарифные решения названных компаний и смогут ли они выживать, если принуждены президентом продавать электричество и газ по низким ценам, как следует из правительственных докладов. Добавим только, что согласно подсчетам неправительственных экспертов, в частности аналитической группы агентства «Туран», даже прошлогодние тарифы на газ и электричество в Азербайджане слишком завышены, так как их чистая себестоимость намного ниже, чем розничная цена установленная для потребителя. Просто сравним розничные цены на газ и электричество в Азербайджане с нашим вероятным противником - Арменией. Для простоты будем переводить азербайджанские манаты и армянские драмы в американские доллары по официальному курсу на 23 декабря 2016 года.

После вмешательства президента Ильхама Алиева цена газа установлена в размере 0.1 манат (или 0. 06 дол) за кубометр в пределах льготного лимита и 0.2 манат (0.11 дол) после превышения лимита.

В Армении дневной тариф на электроэнергию для домашних хозяйств составляет 48,78 драма (0.10 долл) за 1 кВт.ч, ночной — 38,78 драма (0,08 долл).

Новая цена электричества в Азербайджане: 0.07 манат (0.04 долл) за киловатт в пределах лимита и 0.11 манат (0.06 долл) за киловатт свыше лимита.

В Армении 1 августа 2016 года установлена цена на электричество в размере 46,2 драм (0,1 дол) за киловатт в дневное время и 36,2 драм (0,07 долл) за киловатт в ночное время. Для социально необеспеченных слоев населения тариф составляет 40 драм (0,08 долл) и 30 драм (0,06 долл) соответственно.

Бей Табун