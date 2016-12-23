Лечиться станет еще дороже

Решением Кабинета министров страны от 20 декабря 2016 года внесены изменения в правила государственного регулирования и надзора над ценами на лекарственные препараты. Согласно поправкам, цены на оптовую и розничную продажу лекарственных препаратов будут установлены не по официальному курсу Центрального банка (ЦБА) на день декларирования цен, а в соответствии с курсом, определённым Тарифным советом для установки тарифа, и верхним пределом курса, установленным ЦБА.

Если раньше оптовые и розничные цены на продажу лекарственных препаратов устанавливались Тарифным советом с учётом НДС, то отныне цены будут устанавливаться независимо от того, является ли продавец плательщиком упрощенного налога или НДС.

Пациенты жалуются на не эффективность лекарств и случаи осложнений после их приема. В основном эти препараты привозят из Пакистана, Индии, Китая

Переведя на обычный язык, это означает дальнейшее повышение цен на лекарственном рынке, потому что отныне поставщики будут ориентироваться на максимальный курс доллара и евро в торговых операциях. Данное решение, по всей видимости, стало следствием недавней встречи чиновников Министерства экономики с руководителями фармацевтических компаний, действующих в Азербайджане. На встрече, как сообщили РадиоАзадлыг источники в ведомстве, была обсуждена ситуация на отечественном фармакологическом рынке¸ находящийся в стрессовом состоянии и предложены пути спасения от полного краха этого рынка. А единственным выходом из положения – стало корректирование цен на лекарства в зависимости от курса доллара, который все время повышается.

Некоторые участники этого рынка в целях устранения дефицита наиболее востребованных препаратов, начали поставлять в страну дешевые аналоги дорогих препаратов и фальшивые лекарства. Проведенные независимыми экспертами исследования показывают, что факты продаж поддельных лекарств в аптечной сети далеко не единичны. Об этом свидетельствуют обращения в горячую линию Министерства здравоохранения и Союз потребителей Азербайджана (СПА). Пациенты жалуются на не эффективность лекарств и случаи осложнений после их приема. В основном эти препараты привозят из Пакистана, Индии, Китая.

Противостоять контрабанде Минздрав не может, так как у него уже нет полномочий для проведения внеплановых ревизий в аптеках страны

После многочисленных звонков с различные кабинеты ведомства картина немного прояснилась: оказывается некоторые дельцы окольным путями завозят в страну некачественные лекарственные препараты. Противостоять контрабанде Минздрав не может, так как у него уже нет полномочий для проведения внеплановых ревизии в аптеках страны. Как известно, в конце прошлого года президент Ильхам Алиев отменил внеплановые проверки в предпринимательской сфере страны. Это и развязало руки бизнесменам, которые в погоне за наживой начали поставлять в республику контрафактную фармпродукцию. Минздрава же поверяет качество только тех препаратов, которые завозятся в страну официальным путем.

А что же таможня? Как проносят эти товары мимо их всевидящего ока? Ответ очевиден – за взятки.

О негативной ситуации в фармакологическом рынке РадиоАзадлыг сообщил и глава СПА Эюб Гусейнов. «Государство стремится оздоровить бизнес-климат, ослабить давление на предпринимателей, но в результате совершаются незаконные сделки с контрабандной продукцией. После отмены внеплановых проверок тут же изменилось ценообразование, увеличилось количество мошенничества. Мы располагаем информацией о том, что в Азербайджан завозят контрабандным путем большое количество лекарственных препаратов. В упаковках лекарства нет голограммы и инструкции азербайджанском языке, что, конечно же вызывает сомнения в подлинности препарата», - пояснил Гусейнов.

Поставка ряда европейских препаратов по новым ценам стала невыгодна предпринимателям, поэтому они перешли на более дешевые их аналоги

По словам собеседника, некоторые аптеки закупают большие партии поддельных лекарственных препаратов. Примерно 10-15% лекарств, реализуемых на отечественном рынке, не отвечают госстандартам. Неоднократная девальвации национальной валюты привела в резкому сокращению импорта фармацевтической продукции в страну. Поставка ряда европейских препаратов по новым ценам стала невыгодна предпринимателям, поэтому они перешли на более дешевые их аналоги. Безусловно, все это отражается на их качестве.

Как показал очередной мониторинг рынка, потребители переходят на более дешевые препараты на фоне резкого скачка цен на западные пилюли и инъекции и эту нишу начали занимать индийские и китайские компании. В результате из-за спроса дешевый ассортимент дорожает быстрее других. При этом и дорогие лекарства, хоть и не будут пользоваться большой популярностью, с прилавков не исчезнут. Дело в том, что самим аптечным сетям невыгодно торговать дешевыми парацетамолом и баралгином, они гораздо больше заработают на продажах заграничных болеутоляющих и жаропонижающих по 20-30 манатов за упаковку. По прогнозам экспертов, в будущем году лекарства подорожают на 20%.

Эллада Алекперова