Государство расщедрилось на крохи для народа

По поручению главы государства Тарифный совет увеличил предельную норму потребления газа и света по старым ценам на 200 кубов и 50 киловатт-часов. Это значит, что льготный лимит на газ вырос с 1500 до 1700 кубов в год, на электричество – с 250 до 300 киловатт-часов в месяц.

Напомним, что решением Тарифного совета 28 ноября были повышены цены на газ и электричество. С 1 января 1 января следующего года цена газа была увеличена с 0,1 до 0,2 маната за кубометр, а розничная цена одного киловатт-часа электроэнергии возросла с 0,07 до 0,11 маната. Чтобы снять с себя ответственность за повышение цен, в частности при индексации бюджетных выплат – зарплат, пенсий и пособий, чиновники применили нехитрую тактику – так называемую дифференциацию тарифов. Была установлена предельная норма потребления для населения в размере 1500 кубов газа в год и 250 киловатт-часов электричества в месяц. За газ и электричество, что использовано в пределах установленного льготного лимита, население должно было расплачиваться по старым тарифам, а больше – по новым ценам.

На поверку оказалось, что лимиты мизерны – уложиться в льготные объемы фактически невозможно. Дело в том, что централизованным отоплением в Азербайджане охвачено лишь 10% населения столицы, а многие дома первичного жилого фонда в Баку не газифицированы. Население вынуждено обогревать жилье самостоятельно, используя автономные системы типа «комби», электрические обогреватели и газовые приборы. По средним подсчетам, в холодное время года средняя семья платит на газ больше 40 манатов (400 кубометров) ежемесячно. Расходы владельцев негазифицированных квартир приходятся на электричество и вовсе не укладываются в льготную норму. По средним подсчетам, 1500 кубометров газа может хватить на три, максимум, четыре месяца отопительного сезона.

Повышение лимита настолько мизерно, что казалось бы, не стоит обсуждений. Однако это не помешало главе Минэкономики Шахину Мустафаеву сделать радужное заявление. «По поручению президента Ильхама Алиева, льготные лимиты повышены с 1500 до 1700 кубометров газа в год и с 250 до 300 киловатт/часов электроэнергии в месяц. Доля населения, которое не затронет повышение тарифов на газ, увеличится с 62% до 75%, на электричество - с 72% до 80%», - сообщил Мустафаев. На самом деле заявления о дифференциальном подходе к оплате коммунальных услуг решили две ключевые задачи – правительственные чиновники и ангажированные ими СМИ получили повод красочно расписать социально направленную политику, а государство отказалось от материальных обязательств перед незащищенными слоями населения.

Глава Минтруда и социальной защиты Салим Муслимов выразил уверенность, что рост тарифов не скажется на инвалидах и пенсионерах. «Есть данные об объеме электроэнергии и природного газа, потребляемого инвалидами. Цена на входящий в потребительскую корзину объем электроэнергии и газа сохранена на прежнем уровне», - сказал чиновник. Источники данных неизвестны, но принимая во внимание мизер, заложенный в потребительскую корзину, ситуация проясняется. Представители ПО «Азеригаз» и ОАО «Азеришыг» хором сообщали, что повышение цен не затронет население.

На днях мизерный льготный лимит был незначительно повышен, что настораживает экспертов. «Последним решением Тарифного совета льготная норма потребления газа увеличилась на 20 манатов в год (1,66 маната в месяц), годовой лимит на свет подняли на 24 маната (2 маната в месяц). Итого, 3 маната 66 гяпиков на семью. Надо же, какая забота… В ходе обсуждений бюджета сообщалось, что повышением тарифов на газ и свет бюджет получит 300 млн манатов дополнительно. Решение увеличить лимит сократит прогнозируемый доход на 50 млн. манатов. Боюсь, как бы эту недостачу не вынули из кармана населения иными путями», - опасается экономист Натиг Джафарли.

Дифференцированная тарифная система в Азербайджане не учитывает количество членов семьи. Для полноты картины известный экономист Губад Ибадоглу сравнивает льготную норму потребления в Азербайджане с другими странами. «К примеру, дорогой тариф в Грузии начинается с лимита в 300 киловатт-часов, для Киргизии максимальная норма низкого тарифа составляет 700 киловатт-часов, в Туркменистане ежемесячно на семью приходится 100 киловатт бесплатной электроэнергии. Стоимость электроэнергии для населения в Киргизии 1,1 цента за киловатт, в Казахстана – 4,7 центов», - констатирует эксперт.

Сравнительная оценка льготных тарифов подразумевает внимание к платежеспособности граждан. Прожиточный минимум азербайджанцев в следующем году вырастет на 19 манатов и составит 155 манатов при средней зарплате в 480 манатов. Отметим, что в бюджетном пакете на 2017 год и последующие три года прогнозируется увеличение прожиточного минимума в 2018 году до 162,6 маната, в 2019 году - 169 маната, в 2020 году - до 174,9 маната. При этом тарифы на электроэнергию растут вслед за курсом доллара ввиду валютных долгов ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг». Повышение тарифов приведет к ценовому витку на весь ассортимент потребительской корзины, считают эксперты.

Татьяна Самойлова