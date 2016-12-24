'Убийство Карлова не смогло столкнуть Россию и Турцию'

9 выстрелов в спину Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Андрея Карлова во время его выступления в Анкаре, казались в первые минуты удачной постановкой столь популярной в Турции и Азербайджане остросюжетного сериала «Долина волков». Но террористический акт оказался действительностью, и «с какими очередными реалиями мы столкнемся в ближайшее время?» в интервью РадиоАзадлыг высказал предположения руководитель Центра исследований «Атлас», эксперт Эльхан Шахиноглу.

-Кажется, убийство посла России Андрея Карлова в Турции все же больше будет продуцировать вопросы, чем ответы, которые необходимы в целом для разрешения ряда проблем и противоречий в российско-турецких отношениях? Ведь это важно и для таких регионов как Южный Кавказ или Ближний Восток?

- Бесспорно это так. Вы очень верно заметили, что политические связи России и Турции не замыкаются исключительно на отношениях между этими двумя странами. Каждое из этих государств несет на себе и конкретный «региональный груз», так как является важным геополитическим фактором. Число версий о реальных причинах убийства Андрея Карлова продолжает расти. Тем не менее, многие как турецкие, так и российские эксперты и политики сходятся во мнении, что террористический акт однозначно направлен на повторное ухудшение российско-турецких отношений. Перечисляя заинтересованные стороны, традиционно чаще всего вспоминаются США, Фатуллах Гюлен, Рабочая партия Курдистана, организация «Исламское государство». Но вероятнее всего классический пресловутый вопрос «Сui prodest?- Кому выгодно?» будет еще долго сохранять свою значимость и актуальность.

- Официальная Анкара уже заявила о причастности к убийству Фатуллаха Гюлена и его сторонников. Эта версия заслуживает большего внимания?

- Президент Турции Раджаб Таиб Эрдоган действительно напрямую указал, что убийца – телохранитель Мевлют Мерт Алтынташ был из сети Фатуллах Гюлена. Косвенно это уже есть отсылка к «американскому следу», так как Гюлен находится именно в США и его отказываются экстрадировать. Но причастность к террористическому акту тех или иных кругов в Соединенных Штатах очень сомнительна. «Мозговые центры» в США не могли не предвидеть, что как Анкара, так и Кремль поймут суть «сценария» и вряд ли пойдут на дальнейшее напряжение отношений.

- Так или иначе, риторика между Москвой и Анкарой по вопросу сбитого российского самолета турецкой ПВО была откровенно агрессивной, тогда как после убийства посла стороны не делали резких заявлений. То есть «теория заговора» не возымела ожидаемого эффекта?

- Это произошло потому, что Москва видимо, поняла провокационный характер произошедшего события. Россия отнеслась к убийству достаточно хладнокровно. Просто при складывающейся геополитической ситуации Кремль хочет видеть Анкару «рядом с собой». Всего через день после террористического акта, турецкая делегация провела очень конструктивные переговоры в Москве, обсудив двустороннее сотрудничество в сферах внешнеполитического партнерства и по вопросам обороны.

- В последние недели вновь наблюдается активизация организации «Исламское государство». Кроме того в день убийства Андрея Карлова в Турции, прогремел взрыв в Берлине. Есть убитые и раненные. Вообще мир как бы на грани новой террористической волны. Какие риски могут ожидать международное сообщество, регион, а также конкретно Турцию и Азербайджан?

- К сожалению, у турецкого государства немало проблем по вопросам сохранения и укрепления безопасности в стране. Потенциальную и реальную угрозу для Турции представляют Рабочая партия Курдистана, «Исламское государство», сеть «гюленистов», Курдская партия демократического единства. Турецкая армия ведет активные бои в приграничной охваченной гражданской войной Сирии. Это приходится учитывать. В течение нескольких месяцев в Москве и Санкт – Петербурге также было выявлено несколько террористических ячеек, состоящих из представителей Центральной Азии, которые связаны с организацией «Исламское государство». Стало известно, что в крупных городах России были запланированы террористические акции. Вместе с тем «Исламское государство» уже заявляло, что целями их террористической деятельности намечены и посольства Азербайджана в различных странах, в том числе и в России. Угроза террористических актов может оказаться на повестке дня и внутри нашего государства. Обратим внимание и на то, что недавний визит премьер – министра Израиля Беньямина Нетеньяху вызвал нескрываемое недовольство политических элит Ирана и некоторых арабских стран. Следует акцентировать внимание на всем этом и предпринять превентивные меры безопасности.

Гамид Халиг