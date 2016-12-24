'Шагреневая кожа' банковского бизнеса

В банковской системе Азербайджана продолжаются массовые увольнения. По официальным данным, только за первые шесть месяцев текущего года в ОАО «Bank Respublika» под сокращение попали почти 130 человек. Это связано с закрытием филиалов банка в Шекинском, Гейчайском, Имишлинском и Шамкирском районах.

В головном офисе и оставшихся филиалах кредитной организации ныне работают чуть более 500 сотрудников. Не исключено, что сокращения штатов будут продолжаться.

Подобный факт далеко не единственный пример, иллюстрирующий ситуацию в финансовой сфере страны. Сокращения штатов и реструктуризация произошли в МБА, ОАО «Demirbank», «Kapital Bank», «AtaBank», «UniBank». Список можно продолжить. Кроме того, на сегодня остановили свою деятельность 11 банков, которые были объявлены банкротами. Последним в этом списке стал Bank Standard.

По сравнению с прошлом годом число клиентов банков сократился на 5,9% и ныне составляет 5,3 млн человек

Словом, отечественная банковская сфера сокращается, как шагреневая кожа. Причиной тому – девальвация национальной валюты, подорожание доллара, приведшие к сокращению торговых операций, некредитоспособности не только людей, но и компаний и предприятий. По данным ЦБА, из 45 банков на рынке осталось 32. А число уволенных сотрудников превышает 6500 человек. Более того, по сравнению с прошлом годом число клиентов сократился на 5,9% и ныне составляет 5,3 млн человек.

Независимый эксперт Акрам Гасанов поделился с РадиоАзадлыг с мнением о дальнейшем развитии событий в этой сфере. По его словам, в будущем году ожидается новая волна сокращений персонала кредитных организаций и закрытие их филиалов. Есть серьезные основания для закрытия еще трех финансовых учреждений.

С учетом такой перспективы, общее число уволенных банковских служащих может достичь примерно 10 тысяч человек. Объем непогашенных кредитов приближается к критической массе. Проблема выживаемости банковского бизнеса все более актуализируется. Это связано с заметным снижением деловой активности в стране, стремительным сокращением объема депозитных вкладов и риском невыплаты выданных кредитов.

Фактов о кредитовании компаний, не ведущих реальной деятельности, достаточно. Поэтому происходит классификация кредитов и их перевод из категории «сомнительных» в «безнадежные»

Сокрушительный удар по банковской системе нанесли не только рядовые граждане, взявшие кредиты на свои потребительские нужды, но сами управляющие этих банков. Речь идет о бездарном менеджменте в этой сфере. Известно, что многие банки в стране принадлежат конкретным олигархам. Такое крышевание позволяло им осуществлять схемы по обналичиванию денежных средств, в рамках которой банк выдавал компаниям заведомо невозвратные кредиты на якобы строительство комплексов различного назначения. Эти деньги затем переправлялись в оффшоры, при этом строительство объектов в Баку оставались незаконченными. Фактов о кредитовании компаний, не ведущих реальной деятельности, достаточно. Поэтому происходит классификация кредитов и их перевод из категории «сомнительных» в «безнадежные».

Кризис заставил работодателей по иному отнестись в формированию персонала

«Если разобраться, то выясняется, что кредитными организациями управляли недальновидные менеджеры, вовлеченные в коррупционные операции. К тому же отсутствовал надлежащий банковский надзор в стране. К чему это привело, известно. Что, происходило? Все эти годы банки привлекали вклады по низким процентным ставкам, в ставки по выдаваемым кредитам были непомерно высоки. Причем, привлекались средства как населения, так и компаний. Большая часть этих средств выдавались в виде кредитов по низким ставкам собственным компаниям или же бизнесам очень близких лиц. Не секретом было то, что в ряде случаев эти кредиты в банки не вернутся», - комментирует Гасанов.

Однако нет худа без добра – так характеризует сложившееся положение в этой сфере председатель Центра содействию экономическим инициативам Азер Мехтиев. В любой ситуации есть обязательно плюсы. По его словам, штаты банков страны заметно раздуты.

До сих пор на работу принимали работников по знакомству и родственным связям. Кризис заставил работодателей по иному отнестись в формированию персонала.

Оздоровление банков вовсе не означает смену одного топ-менеджера на другого, как это ныне делается

«Банковская сфера Азербайджана нуждается в реформировании. Сегодня идет процесс оптимизации банковских структур и штатов. Ранее, в условиях высокого потока нефтедолларов в Азербайджан и роста объема кредитов, выданных финансовыми учреждениями по неоправданно высоким процентам, штат банков увеличивался за счет открывающихся в регионах филиалов. Как только манат девальвировался и банки столкнулись с ростом объема просроченных кредитов, началось массовое сокращение банковских служащих», - отмечает эксперт.

Для привлечения зарубежных банков на азербайджанский рынок необходима либерализация банковского сектора

По словам Мехтиева, государству нужно разработать концептуальную программу по стабилизации ситуации в финансово- банковской системе страны. Такой программы нет у правительства. Оздоровление банков вовсе не означает смену одного топ-менеджера на другого, как это ныне делается. Нужны эффективные способы по спасению банков от краха. Однако наши банки видят спасение только в государственной помощи, что очень вредно для нашей экономики. Для привлечения зарубежных банков на азербайджанский рынок необходима либерализация банковского сектора.

Между тем член комитета по экономической политике Милли меджлиса Вахид Ахмедов предлагает вызвать «на ковер» председателя ЦБА Эльмана Рустамова. По мнению депутата, нужно поднять вопрос о законности предпринимаемых мер главным банкиром страны.

Эллада Алекперова