«Проблемы и шансы 2017 года»

24 декабря в штаб – квартире Движения “ReAl” (Республиканская альтернатива) прошла очередная лекция в рамках проекта «Республиканская школа». Предметом лекции была тема «Политические и экономические прогнозы на 2017 год», сообщает РадиоАзадлыг .

Члены правления движения «ReAl» Натик Джафарлы и Эркин Гадирли провели обзор произошедших внутри страны в уходящем году политико-экономических событий, а далее высказали прогнозы касательно ожидаемых процессов в предстоящем, в 2107 году.

Оба выступающих заметили что, не исключается, что наблюдаемые в течение 2016 года проблемы экономического и политического характера, будут актуальны и в следующем году.

«Но экономический кризис, который может усугубиться в 2017 году, должен стать как бы неким стимулом и шансом для преодоления воцарившейся на многие годы в стране замкнутой политической системы. Создание открытой «политической сцены» - необходимость, и в ней заинтересованы в первую очередь именно властные элиты» - подчеркнул Эркин Гадирли.

Референдум 2106 года непонятен, так как отсутствуют механизмы политической коммуникации между властью и оппозицией, правящими элитами и обществом

«Текущий год в общественном сознании, мог объективно запомниться двумя политическими событиями: «апрельская война» и референдум по нововведениям в Конституцию. Реформа Основного закона страны, по своей традиционной теоретической и практической политико- правовой значимости несет в себе цель формирования устоев государственности и национальной идеологии. С другой стороны, порой конституционные преобразования просто предопределяются особенностями утвердившегося политического режима и конъюнктуры. Референдум 2106 года непонятен, так как еще раз отмечу, что отсутствуют механизмы политической коммуникации между властью и оппозицией, правящими элитами и обществом» - сформулировал Гадирли.

Рассуждая о военном противостоянии в апреле этого года на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, он сказал, что в целом население с воодушевлением восприняло продвижение нашей армии, поскольку в обществе давно преобладал «пораженческий стереотип». «Тем не менее, оценивать само по себе «апрельскую войну» опять – таки сложно. Возникало ощущение, что население от «негативного стресса» перешло в «позитивный стресс», так как все еще насущен вопрос «почему вооруженные силы не пошли дальше?». Честно говоря, для меня неясным осталась и реакция на эту «странную войну» международного сообщества и Запада» - добавил он.

Международный банк имеет резерв всего 4 миллиарда долларов и их просто «нельзя трогать», потому как это финансовый гарант в обязательствах с зарубежными партнерами

Говоря о волнующих население экономических проблемах, в числе которых поэтапная, но верная «третья девальвация маната», сокращение рабочих мест также в государственных структурах, понижение платежеспособности граждан и ускорение инфляции Натик Джафарли обратил внимание на следующее: «Власти Азербайджана впервые за долгие годы сами признали, что 2016 «был сложным». Правда признают они по своей риторике это своеобразно, в начале ссылаясь на успехи азербайджанской экономики, а потом уже косвенно не скрывая то, что нынешняя действительность в хозяйстве и финансово-банковском секторе страны поставила перед ними очень серьезные вопросы» Озвучивая красноречиво обрисовывающие положение дел в экономике Азербайджана официальные цифры, Джафарлы перечислил некоторые статданные: «ВВП Азербайджана в 2016 году понизился на 4%. Это худший показатель в СНГ, а в мире мы входим в «пятерку аутсайдеров», среди которых расположились Венесуэла и Бразилия. Кстати, в соседних Грузии и Армении, в этом году данный показатель наоборот вырос. Азербайджанское правительство признало и «двойную инфляцию». Её шкала установлена по показателю 12%, причем на 10 % стали дороже продовольственные товары. Манат в отношении доллара подешевел на 16 %. Но известно, что население и предприниматели у больше интересует, как приобрести валюту. Между тем, если сослаться на следующий год, то при самых скромных подсчетах в азербайджанский рынок нужно «впрыснуть» 12 миллиардов долларов. Но тот, же Международный банк имеет резерв всего 4 миллиарда долларов и их просто «нельзя трогать», потому как это финансовый гарант в обязательствах с зарубежными партнерами. А Государственный нефтяной фонд на 2017 год может выделить только 4 миллиарда долларов. Учитывая нестабильные цены на нефть и вообще энергоресурсы, откуда же возьмутся необходимые 8 миллиардов?!».

Параметры государственного бюджета на следующий год тоже не дают повода для оптимизма. Ну а для привлечения зарубежных инвестиций аксиоматично, что должен сложиться благоприятный «бизнес климат»

Отвечая на вопросы об эффективности представленной властями «Дорожной карты», как «путеводителе» по оздоровлению экономики, Натик Джафарлы опять же напомнил, что хотя стратегические направления в концепции развития основных хозяйственных отраслей намечены правильно (аграрный сектор, туризм, нефтехимическая промышленность), вопрос снова и снова упирается в финансы. «Банковский сегмент в силу возрастания неоплаченных кредитов, девальвации маната и нехватки долларов в 2017 году столкнется, мягко говоря, не с меньшими проблемами, чем в предыдущем. Параметры государственного бюджета на следующий год тоже не дают повода для оптимизма. Ну а для привлечения зарубежных инвестиций аксиоматично, что должен сложиться благоприятный «бизнес климат». И тут уже достаточно вспомнить наш «монополистический рай», вопросы независимости азербайджанской судебной системы» - развел руками Джафарлы.

В ходе мероприятия состоялись обсуждения относительно узников совести и вопроса политзаключенных. Лекторы и аудитория пришли к единому знаменателю о том, что судебный вердикт относительно осужденных на 10 лет молодежных активистов Мамеда Байрамова и Гияса Ибрагимова, решения Апелляционного и Верховного судов по делу председателя движения «ReAl» Ильгара Мамедова, проигнорировавших требования, рекомендации ряда международных организаций и инстанций, указывают на пресловутые проблемы с правами человека, обеспечения политической конкуренции, плюрализма, толерантности также и в 2016 году.





Гамид Халиг