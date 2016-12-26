О чем думают и говорят азербайджанские меджлисмэны?

В уходящем году среди населения стала очень популярна незамысловатая шутка о том, что парламент Азербайджана, наконец – то объявил о своем самороспуске. Отсутствие подобной политической процедуры в действительности, возможно, компенсировалось тем, что кажется, азербайджанские некоторые депутаты «самораспутились» (читай распоясались) словесно и начали говорить то, что думают. Ну, или говорить, так, как худо – бедно умеют думать. В первом случае еще не исключается искренность, но во втором больше возникают предположения об ограниченности.

Конечно формулировка «язык и мысль тождественны», то есть являются взаимодополняемыми категориями, в метафизическом, научном и лингвистическом понимании есть определения специализированно абстрактные и конкретные.

А если рассуждать по бытовому, то это ведь не «бином Ньютона», что «ляпаешь» будучи грубым, но честным человеком, но с другой стороны просто потому, как очевиден «дефицит» ума и совести.

Если «народный избранник» выдвигает «назидательную инициативу» для народа, как своего избирателя - «по одежке протягивать ножки», «есть столько, сколько есть» (извините за каламбур), заниматься разнородной деятельностью (видимо намекая на то, что «труд сделал человека»), тогда он (она) или намерены так думать, и искренне не скрывают этого, или думают так и по - другому просто не в состоянии из – за нравственных и умственных возможностей, которые в них заложили природа, бытие - определитель сознания, образовательная система, генетика и родительская опека, личный экзистенциальный выбор наконец- таки.

Вот и избранный от Джабраило – Губадлинского округа №120 меджлисмэн Астан Шахвердиев, будучи, как сам заметил, «русскоязычным», окрестил мигрировавших в Россию азербайджанцев «отходами» общества.

Ранее, другая «народная избранница» Бахар Мурадова заявила, что народу было бы неплохо вытягивать ноги по длине одеяла (фразеологическое высказывание на азербайджанском языке, означающее жить по возможностям).

Депутат Али Алиев вообще заговорил о пользе голодания, предложив народу, избравшему (ли?) его депутатом, есть поменьше.

Можно «прошерстить» просторы интернета и архивные записи, чтобы увидеть – это не первые неуважительные высказывания «вкреслесидящих» в адрес народа.

Шахвердиев пошел еще дальше, заявив, что извиняться перед кем-либо, он не собирается. И это, почему-то, не удивляет.

Почему? Ну, читайте выше. Опять – таки, или они говорят то, что думает, или говорят, как умеют думать. Не берусь судить. Бог им судья.

Гамид Халиг