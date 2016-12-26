Вклады азербайджанцев сократились на 2 миллиарда манатов

Массовое бегство вкладчиков из азербайджанских банков вызвано нестабильной финансовой ситуацией. В следующем году депозиты в местных банках продолжат таять, считают эксперты.

О нелегкой ситуации, сложившейся в банковском секторе Азербайджана в результате девальвации национальной денежной единицы, свидетельствует резкое сокращение депозитных портфелей. Для наглядности, если еще 1 января истекающего года в банковском секторе было зарегистрировано 9 миллиардов 474 миллиона манат депозитных вкладов, то в ноябре текущего года эта сумма сократилась до 7 миллиардов 413 миллионов манат. Важной причиной растущего фактора недоверия стали немалые потери вкладчиков, вызванные ликвидацией коммерческих банков. По некоторым данным, граждане потеряли свыше миллиарда манат незастрахованных вкладов. Потери по вкладам, доверенным местным банкам местным бизнесом, не оглашаются, однако эксперты говорят про очень серьезные суммы.

Бизнесмены понимают, что в случае ликвидации азербайджанского банка, они даже не смогут получить нужную информацию

«Финансовые органы не раскрывают данные... Помимо физических лиц, в этих организациях хранили средства и довольно крупные компании, потерявшие миллионы», - сообщает банковский эксперт Акрам Гасанов. При здоровой банковской системе в случае закрытия кредитной организации должны проводиться общие собрания кредиторов (вкладчики). К сожалению, у нас не проводят подобные собрания. Поэтому бизнесмены понимают, что в случае ликвидации азербайджанского банка, они даже не смогут получить нужную информацию, отмечает Гасанов.

Вкладчики были просто вынуждены забрать вклады из закрывшегося банка, но это не означает, что они отнесли свои деньги в другой банк

Депозиты населения сократилась более чем на 2 миллиарда манат, примерно на 22%. «Это очень серьезный спад и он не может не отразиться на работе местного банковского сектора. Из причин оттока денег населения из отечественных банков можно выделить две. Первая причина — это ликвидация банков. В текущем году закрылось одиннадцать кредитно-финансовых организаций. В итоге вкладчики были просто вынуждены забрать вклады из закрывшегося банка, но это не означает, что они отнесли свои деньги в другой банк. Другая причина - недоверие к банковскому сектору Азербайджана и крайне низкие процентные ставки по долларовым вкладам», - уверен экономический эксперт Самир Алиев.

Банки теряют возможность выдавать кредиты, а ведь именно кредитование является основным источником доходов для банка

Кроме того, за время финансовой стабильности азербайджанцы привыкли к процентным ставкам в 10-15%. Однако сегодня банки предлагают не больше 1-2%. И если кто-то рискует доверить средства банку и кладет деньги на депозитный срок, выбирает короткие сроки - от трех до шести месяцев. Эксперт видит проблему не только в сокращении депозитов. «Банки теряют возможность выдавать кредиты, а ведь именно кредитование является основным источником доходов для банка. В итоге эти организации вынуждены искать выход из сложившейся ситуации - они закрывают свои филиалы, сокращают штат. Отдельные банки вовсе вынуждены уйти с рынка, объявляя о банкротстве», - сказал экономист.

Продолжится ликвидация банков, из действующих сегодня 32 останется 30 комбанков

Проблемные кредиты, оставленные государством на усмотрение банков и клиентов, также ухудшают состояние этой сферы. Невозможность вернуть выданные некогда кредиты ставит банки в нелегкую ситуацию. «Если банк рассчитывал получить с кредита, скажем, 100 манатов, а получает только 20 манатов, вероятность банкротства возрастает. Такая тенденция продолжится в наступающем году. Продолжится ликвидация банков, из действующих сегодня 32 останется 30 комбанков. У многих местных организаций лишь два варианта выживания - либо закрыться, либо же объединиться с другим банком», - считает Алиев.

Декабрьская девальвация усугубила недоверие к манату, и, соответственно, отток депозитов усилился

«Граждане Азербайджана все чаще задаются вопросом - можно ли доверять банкам свои сбережения или нет», - сказал председатель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. «Данные статистики показывают, что доверие к банкам идет на убыль, население забирает вклады и закрывает депозитные счета. Декабрьская девальвация усугубила недоверие к манату, и, соответственно, отток депозитов усилился», - сообщил он.

Наступающий год ухудшит положение национальной валюты, считают в экспертном сообществе. «Манат продолжит падение. К сожалению, этот год будет для населения непростым, в ближайшей перспективе могу прогнозировать только ухудшение экономического положения простых граждан. Покупательская способность людей падает, обесценивается их заработная плата», - прогнозирует перспективы председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

Татьяна Самойлова