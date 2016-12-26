Бакинские бомжи замерзают под победный рапорт чиновников

На дворе уже конец декабря и зима в этом году несколько раз успела “обрадовать” нас снегом. Погода за последние 3 месяца была на 1,2-1,3 градуса ниже климатической нормы, - сообщал Национальный Департамент гидрометеорологии. В такие дни невольно вспоминаются люди без определенного места жительства - бомжи.

Недавно пользователи социальных сетей распространили фотографии таких людей, замерзающих на бакинских улицах и в парках. Даже сообщали об одном человеке, замерзшем в Баку насмерть. Вскоре возле некоторых станций метро поставили палатки и люди стали поговаривать, что в них будут отогревать и кормить бездомных. Но в палатках разместились предновогодние ярмарки с елочными игрушками и прочей мишурой.

В других странах для бездомных существуют хотя бы временные приюты, где они могут укрыться от непогоды и съесть тарелку горячего супа, получить медицинскую помощь. “Куда смотрят государственные органы социальной защиты и почему не создают специальные убежища для людей без жилья?”, - вопрошают бакинцы.

Оказывается, «ведется соответствующая работа по началу деятельности на юридическом основании социальных приютов для лиц без определенного места жительства», - успокоил общественность руководитель отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев. “В предыдущие годы при плохих погодных условиях создание временных приютов проводилось лишь на общественных началах. Так как организация подобных мероприятий не предусмотрена Уставом Министерства труда и социальной защиты населения, а также соответствующим законодательством, с 2015 года создание временных приютов было приостановлено. В 2014 году министерство, приняв во внимание необходимость регулирования организации подобных мероприятий именно нормативными правовыми актами, подготовило проект правил. Они регулируют создание временных приютов в холодную погоду и организацию в них социальных услуг. Однако из-за того, что в тот период невозможно было полностью согласовать этот проект, ведется соответствующая работа по началу деятельности социальных приютов на юридическом основании. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о социальных приютах, которые начнут деятельность в ближайшее время”, - отметил чиновник.

РадиоАзадлыг сохранил стиль изложения, переведя этот текст с азербайджанского языка, чтобы показать, как отсутствие практической работы по спасению людей чиновники заменяют набором малопонятных выражений.



“Временные приюты для людей без определенного места жительства должны быть установлены уже с ноября”, - заявил РадиоАзадлыг социолог Ахмед Гашамоглу. “Считаю целесообразным создание таких приютов, так как еще с древних времен в Азербайджане не оставляли в беде человека, оставшегося без крыши над головой. Проблема бомжей появилась в Азербайджане с конца ХХ века, и организация для них приютов является гуманитарной миссией. Я бы очень хотел, чтобы для бомжей были построены нормальные приюты. Создать временные приюты и сейчас не поздно потому, что впереди еще два месяца холодной зимы с угрозой для жизни людей, оставшихся без жилья. Было бы хорошо, чтобы в последующие годы приюты создавались с осени”, - подчеркнул Гашамоглу.

Точных данных о количестве бездомных в Баку нет. Такая статистика просто не ведется. Однако три года назад сотрудники различных НПО называли устрашающую цифру: по их оценкам, в стране 50 тысяч человек не имеют крыши над головой.

Салим Хагвердиев