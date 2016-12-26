Беженцы не едят кутабы с мясом, чтобы оплатить за газ и электричество

Депутат Милли Меджлиса от 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа Астан Шахвердиев, назвавший работающих на российских рынках азербайджанцев «отходами», спустя два горячих дня, когда беженцы из этих районов ответили ему всеми возможными оскорбительными выражениями, «сдал назад» сказав, что не хотел оскорблять азербайджанцев в России. «Я их знаю, среди них множество достойных людей. Я не смог правильно выразиться, готов принять любое наказание…», - комментировал свои же оскорбления депутат.

Грубость из уст члена партии "Ени Азербайджан" выскочила, когда он отвечал на вопросы РадиоАзадлыг, интересовавшегося мнением депутата об акции протеста, проведенной 22 декабря в Билясуваре беженцами из оккупированных районов. Депутат должен защищать интересы своих избирателей, но Шахвердиев продолжил чиновничью практику, начатую в советском Азербайджане, правители которого называли митинговавших в начале девяностых в Баку «пьяницами и наркоманами».

В Билясуваре люди выступали против новых тарифов на газ и электроэнергию. Поскольку газоснабжения в 11-и поселках для 18 тысяч беженцев все еще нет, они отапливаются электричеством и быстро использовали льготный объем электроэнергии, перейдя в режим оплаты в размере 11 гяпик за киловатт. C необходимостью платить по завышенным тарифам столкнулись также все жители азербайджанских городов, отапливающих дома и квартиры электричеством. «Каждой 20-ой семье в Азербайджане хватает денег только на еду, то есть на дополнительные расходы: покупку одежды, косметики, развлечения финансов вообще нет. Дело в том, что после девальваций маната траты на продовольствие у населения выросли. Если раньше на еду уходило 40-50% от суммы дохода, то сегодня у большинства уходит больше 60%», — сказал Эхо.аз председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

Не все в стране живут так плохо. К примеру, в дни, когда население Азербайджана экономит на еде, чтобы собрать средства для оплаты коммунальных услуг дабы дети не замерзли, семья президента показала в социальных сетях семейный праздник: первая леди страны готовит кутабы для мужа, отца, детей и внуков, собравшихся отметить 55-летие Ильхама Алиева.

Требования билясуварцев удовлетворены, долги за электричество списаны, - сообщал журналистам депутат Шахвердиев. Добавим, что арестованы и находятся в полиции три участника протестной акции, по результатам которой беженцам дали передышку в оплате за коммунальные услуги.

Но самое тяжелое еще впереди, так как если по решению Тарифного совета новая стоимость электричества введена с 1 декабря, то повышенный тариф за газ вступит в силу с 1 января 2017 года. Жителям Азербайджана, особенно бедных сельских районов придется выбирать между голодом, холодом и законопослушанием, и участием в демонстрациях с угрозой быть обвиненными в антигосударственных выступлениях.

Решение Тарифного (ценового) совета Азербайджана о повышении лимитов льготного потребления газа и электроэнергии заслуживает одобрения, сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Малахат Ибрагимгызы. По ее словам, данное решение еще раз демонстрирует проявляемую главой государства заботу о народе. "Состояние простых граждан всегда находится в центре внимания главы государства", - сказала Ибрагимгызы.

Решение Тарифного (ценового) совета Азербайджана о повышении лимитов льготного потребления газа и электроэнергии является очередным примером заботы, проявляемой Президентом Ильхамом Алиевым о населении. Об этом Trend в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев. По его словам, этот шаг показывает, что Президент всегда находится рядом с народом и приоритетным направлением внутренней политики является повышение социальной защиты, улучшение социальных условий граждан, в особенности малообеспеченных семей. «Считаю, что это очень своевременный шаг, с благодарностью воспринятый населением. Это решение также является хорошим подарком от Президента населению в связи с предстоящими праздниками», - сказал депутат.

Бей Табун