Экзамены или Исламиада?

“Выпускные школьные экзамены и экзамены в магистратуру в мае проводиться не будут. Время проведения экзаменов обсуждается”, - “обрадовала” абитуриентов 2017 года председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. “В связи с Исламскими играми солидарности мы не сможем провести экзамены в мае. Так как учебный год в школах заканчивается 14 июня, то выпускные экзамены будут проводиться после этой даты. Расписание экзаменов в 2017 году будет опубликовано в январе”, - добавила М.Аббасзаде.

Что для нации важнее – экзамены или спортивные соревнования, и почему эти два мероприятия не проводятся параллельно? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

“Считаю, что экзамены являются более важным мероприятием, чем спортивные состязания. Азербайджанские школьники с их знаниями, подтвержденными на экзаменах, могут принести стране больше пользы”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт по вопросам образования Кямран Асадов. “Учебные заведения, в которых проводятся экзамены, не расположены в непосредственной близости от мест проведения соревнований. Кроме того, в последние годы на экзаменах нет такого скопления абитуриентов как раньше, так как вступительные экзамены проводятся не только в Баку, но и в регионах страны. На сегодняшний день количество абитуриентов составляет 80 тысяч человек. Из них 30 тысяч приходится на долю столицы, а 50 тысяч сдают экзамены в регионах. Эти 30 тысяч абитуриентов не сдают экзамены в один день, а делятся на группы. Поэтому экзамены никак не влияют на повседневную жизнь столицы, не может идти речи о скоплении людей и транспорта в дни экзаменов. Проведение вступительных экзаменов каждый год в одно и то же время является одним из важных факторов как для учителей, так и для абитуриентов. Менять время экзаменов из-за факторов, не связанных с образованием, неверно.

Неоспоримо, что достижения абитуриентов на вступительных экзаменах являются не результатом образования, получаемого в школах, а заслугой репетитора. Репетиторы составляют свою программу, начинают обучение с сентября и заканчивают его в июне-июле. Некоторое время занимает закрепление пройденных материалов. Учитывая, что репетиторы за 10 месяцев проходят 5-6 годичную школьную программу, перенос экзаменов ставит под удар работу репетитора. Считаю перенос экзаменов из-за Исламских Игр нецелесообразным ”, - подчеркнул эксперт.

Главный редактор интернет-издания Futbolpress.az Эльчин Джалилов заявил РадиоАзадлыг, что в развитых странах мира из-за проведения спортивных состязаний международного уровня экзамены и другие важные мероприятия подобного рода не переносят: “Исламские Игры являются мероприятием, в котором принимают участие спортсмены из многих стран мира. Дело в том, что Азербайджан пытается показать, что готов принять спортивные соревнования подобного уровня. Однако показатели бытовых объектов, отелей говорят об обратном. В результате прием, размещение, перемещение спортсменов и немногочисленных туристов, приехавших на соревнования, влияют на повседневную жизнь Баку. Поэтому переносят время экзаменов, чтобы толпы спортсменов не сталкивались с толпами абитуриентов. Дело в том, что страна не готова принимать подобные спортивные состязания. Считаю, что большого вреда стране от переноса экзаменов на 5-6 дней не будет. Тем более, об этом уже объявлено заранее”, - отметил Джалилов.

IV Исламские игры солидарности, известные также как Исламиада-2017, пройдут в 2017 году в столице Азербайджана, в городе Баку. Церемония открытия игр состоится 12 мая 2017 года, а торжественное закрытие запланировано на 22 мая.

Салим Хагвердиев