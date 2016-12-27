Новогодний стол средней азербайджанской семьи обойдется в 100 манат

Бакинская пенсионерка Алия Наджафова получает 140 манат пособия. «Отметить Новый год на эти деньги я не смогу. Хочу пожелать чиновникам жить на мою пенсию», - сказала она РадиоАзадлыг.

К новогоднему пожеланию нашей собеседницы присоединились многие опрошенные граждане. Простые азербайджанцы желали правительственным чиновникам и депутатам получать пенсии и зарплаты, которых, по их убеждению, должно хватить рядовым гражданам. «Если представители власти будут жить на наши доходы, они приблизятся к народу. Я молюсь Богу, чтобы наши чиновники обходились 155 манатами, установленного ими же прожиточного минимума - ни копейкой больше», - сказал пенсионер Амир Шукюров.

Праздничное настроение омрачает сильный виток цен. В этом году азербайджанцам придется резко сократить расходы на новогодний стол

Судя по опросу РадиоАзадлыг, проведенному на улицах столицы Азербайджана, многим гражданам новогодние расходы будут не по карману. Это лишенные материальной поддержки родных пенсионеры, инвалиды, неполные и многодетные семьи в которых работает один из супругов. Праздничное настроение омрачает сильный виток цен. В этом году азербайджанцам придется резко сократить расходы на новогодний стол, а развлечения в ресторанах для большинства населения вовсе отменяются.

«Цены на продукты питания в этом году намного выше. По опыту знаю, что к новому году продукты подорожают еще больше, а потому я уже запаслась всем необходимым. Вернее тем, что смогла себе позволить. Пришлось исключить шампанское и ограничиться недорогим вином. Столичный салат, меню из двух блюд, пирожное и конфеты на сладкое – вот и весь наш праздничный стол», - сказала мать троих детей Лала Исмайлова. Кроме скромного меню, расходы на праздничную прогулку для детей, скудные подарки из набора конфет и прочие непредвиденные расходы грозятся отнять немалую часть семейного бюджета большинства населения Азербайджана.

Кроме скромного меню, расходы на праздничную прогулку для детей, скудные подарки из набора конфет и прочие непредвиденные расходы грозятся отнять немалую часть семейного бюджета

Эксперты провели предварительные расчеты стоимости продуктов к наступающим новогодним праздникам. Праздничная потребительская корзина в конце года будет стоить на 40– 50% больше, чем в минувшем году, - считает экономист Огтай Ахвердиев. По версии организации Союз свободных потребителей, типичная праздничная корзина похудеет из-за резкого падения платежеспособности населения. Многие в Азербайджане просто не смогут себе позволить то, что могли купить годом раньше.

Привычный атрибут новогоднего стола – салат «оливье» обойдется вдвое дороже. Килограмм недорогой колбасы к Новому году подорожал в среднем до 10 манатов, яйца (10 штук) – 2 маната, майонез – 2 маната, зеленый горошек – 3 маната, картофель – 70 гяпик, соленья – 2 маната. При подсчете с учетом количества продуктов, только салат на семью из трех человек будет стоить 25 манат. Но одним салатом сыт не будешь – праздничный стол предполагает мясное блюдо, свежие овощи и фрукты, кондитерскую выпечку и прочие продукты. В среднем, только расходы на еду семьи из трех человек составят 100 манат, посчитали эксперты. Праздничный стол обойдется гражданам в сумму прожиточного минимума, а минимальные новогодние расходы отнимут большую часть средней зарплаты.

Средняя заработная плата в наступающем году будет 508 манат, сообщил министр труда и социальной защиты Салим Муслимов

Накануне глава государства утвердил прожиточный минимум с 1 января будущего года по стране в 155 манатов. Для трудоспособного населения - 164,5 манат, пенсионеров - 130,2 манат, детей - 136,6 манат. Критерий нуждаемости для определения адресной социальной помощи составил 116 манат. Средняя заработная плата в наступающем году будет 508 манат, сообщил министр труда и социальной защиты Салим Муслимов, обрадовав пенсионеров индексацией – повышением пенсий к росту цен. Но радоваться рано, так как повышать пенсии и прожиточный минимум будут согласно официальным сводкам об инфляции (ценовом росте). А Госкомитет статистики, выдающий эти данные, славится тем, что многие годы намеренно занижает реальную картину ценового роста.

Татьяна Самойлова