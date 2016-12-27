Ограничена подача газа на Абшерон
Мощный взрыв ограничил подачу газа на Абшерон и вызвал перебои в энергоснабжении
SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) обнародовала подробности мощного взрыва газопровода близ поселка Сангачал Гарадагского района Баку.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе SOCAR, в результате взрыва магистрального газопровода ограничена подача газа на Абшеронский полуостров.
«На данный момент ведутся работы по обеспечению полноценного газоснабжения Абшерона», - отметили в SOCAR.
В свою очередь, в пресс-службе «Азерэнержи» заявили, что вызванные взрывом перебои с подачей газа на теплоэлектростанции в Баку и Сумгайыте отразились и на энергоснабжении.
«Подача электричества частично ограничена, в энергоснабжении возникли кратковременные перерывы. «Азеришыг» просит у абонентов извинения за временные неудобства», - заявили в «Азеришыг».
Показать комментарии