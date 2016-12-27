Знаковые тарифные изменения 2016 года в странах СНГ

2016 год не был приятным для жителей стран-членов СНГ, живущих «на одну зарплату». Ценники предпочитали прыгать вверх, а если где-то сползали то для того, чтобы завтра прыгнуть еще выше.

В России ежесезонный рост стоимости коммунальных услуг на 4-5% считается привычной нормой. 1 июля в РФ произошло очередное такое повышение тарифов на услуги ЖКХ – в среднем 4 % подорожали вода, электричество, тепло и газ. В Министерстве строительства РФ сообщали ТАСС, что рост тарифов в этом году ниже инфляции.

25 мая 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению", в котором сокращены тарифы на услуги водоснабжения в 1,7 раза, водоотведение (канализация), - более чем в 2,2 раза. Эта новость самая малопонятная и удивительная в СНГ, так как трудно понять: как в республике Беларусь столь значительно удешевили водоснабжение, если вдруг неожиданно подешевевшую воду приходится качать электрическими насосами, в которых все, - от металла до электроэнергии дорожает?

В мае в Азербайджане пересмотрены тарифы на водоснабжение и канализацию. Стоимость кубометра воды с учетом НДС для населения городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронского района составила 0,35 маната (прежний тариф - 0,30 маната), для населения других административных территориальных единиц - 0,30 маната (прежняя цена - 0,25 маната).

В ноябре заявили о себе азербайджанские газовики и энергетики. Тарифы на природный газ для потребителей, годовой объем потребления которых не превышает 1500 кубометров, оставили на уровне 0,1 маната за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для потребителей, объем годового потребления которых превышает 1500 кубометров, был установлен на уровне 0,2 маната.

Льготные и обычные тарифы были введены также для пользователей электричества. Розничная цена одного киловатт-часа электроэнергии для потребителей, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 250 киловатт/часов, установлен на уровне 0,07 маната, а для потребителей, чей объем потребления электроэнергии превышает данный показатель, – на уровне 0,11 маната. У других категорий пользователей (юридические лица и др. установлены иные тарифы).

Азербайджанское население не обрадовалось новым ценам, возникла реальная угроза народных бунтов, а жители Билясуварского района вышли с протестом на улицу. Власть отреагировала на это «милостью президента», объявив с упоминанием ведущей роли И.Алиева в очередном нововведении о решении увеличить льготный пакет для пользователей газа до 1700 кубометров, а электричество можно потреблять по цене 7 гяпик до тех пор, пока счетчик не накрутит 250 киловатт в час за месяц.

А в Киргизии 1 квт.час стоит 0,0 1 доллар при том, что эта страна покупает электроэнергию у соседних государств.

В Армении 1 августа 2016 года установлена цена на электричество в размере 46,2 драм (0,1 дол) за киловатт в дневное время и 36,2 драм (0,07 долл) за киловатт в ночное время. Для социально необеспеченных слоев населения тариф составляет 40 драм (0,08 долл) и 30 драм (0,06 долл) соответственно.

В Азербайджане люди радуются, что хотя бы бензин не подорожал, и с тревогой ждут, что это все же случится в 2017 году. В Армении же цены на бензин понижаются, хотя и медленнее, чем на международном рынке. В октябре бензин в Армении подешевел на 20 драмов (0.04 доллара) за литр, благодаря тому, что на рынке появился новый импортер бензина. В октябре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бензин в республике подешевел на 14,7 процентов», - отмечает армянское издание «Жоховурд».

Цены на продукты питания повышаются во всех странах СНГ, параллельно и иногда даже опережая рост курса доллара. В декабре особенно сильно подорожали в Грузии баклажаны (14%), мясо (18%), и рис (7%). Зато на 18% сократилась цена импортированных яблок, на 13% помидоров, а огурцов на 7%. Импортированные помидоры в первые две недели декабря были на 20% дешевле, чем местные.

В Туркменистане сразу же наступил советский дефицит на все основные продукты питания. Перед магазинами выстроились очереди, причем работникам бюджетных организаций стоять в них запрещается, чтобы не создавать в стране видимость экономического краха

В июле, за пять с половиной месяцев до конца года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил народу о повышении с 1 января 2017 года на 10 процентов размеров зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Указ об этом публикуется во всех печатных изданиях, по несколько раз зачитывается по телевизору, а затем обсуждается в комментариях. Этот же документ дает толчок к пропорциональному росту розничных цен на продукты питания и промышленные товары. В Туркменистане сразу же наступил советский дефицит на все основные продукты питания. Перед магазинами выстроились очереди, причем работникам бюджетных организаций стоять в них запрещается, чтобы не создавать в стране видимость экономического краха.

26 декабря о грядущем с 1 января будущего года повышении пособий и выплат заявлено также в Азербайджане. Прожиточный минимум на 2017 год в стране устанавливается на уровне 155 манатов, для трудоспособного населения - 164,5 маната, для пенсионеров - 130,2 маната, для детей - 136,6 маната. В 2016 году прожиточный минимум в Азербайджане был определен в размере 136 манатов, для трудоспособного населения - 146 манатов, для пенсионеров - 115 манатов, для детей - 117 манатов.

Глава государства также утвердил закон «О критерии нуждаемости на 2017 год», согласно которому уровень критерия нуждаемости для определения адресной социальной помощи повышен с 105 до 116 манатов.

Бей Табун