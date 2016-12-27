Настоящая правда про Азербайджан

Конец года - традиционное время подведения итогов. Многие начинают сверять список запланированных дел с реализованными, ставят галочки около получившихся пунктов и ругают (или оправдывают) себя за несделанное. А что произошло в масштабе страны за 2016-й? Преодолели экономический кризис? Манат укрепился? Банки свободно вздохнули от проблемных кредитов? Освободили политзаключенных из тюрем? Прекратили гонения на оппозиционных журналистов?

Чтобы понимать свою роль в мировой геополитической и экономической иерархии необходимо взглянуть на свое место в мире через осмысление динамики показателей рейтингов и индексов, которых, как известно, немало. Приведем лишь малую часть тех данных, которые находятся в открытом доступе, чтобы отчасти оценить работу руководства страны, которое, манипулируя теми или иными цифрами, пытается доказать свою исключительность в развитии республики, повышении его имиджа на международной арене.

НЕСВОБОДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан в 2016 году был признан несвободной страной мира. По версии Freedom House, ситуация в сфере свобод в стране (178 место в рейтинге) хуже, чем в Руанде, Ливии, ОАЭ, Гамбии, и немного лучше, чем в Кубе, Таджикистане, Эфиопии. Интересно, что Армения, Гондурас и Малайзия опередили нас и вошли в группу «частично свободных» стран.

Армения, Гондурас и Малайзия опередили нас и вошли в группу «частично свободных» стран

То есть в Армении, относительно комфортно расположившейся на 131 месте, с вопросами обеспечения свободы дела обстоят получше. В первую тройку самых свободных стран вошли Финляндия, Исландия, Норвегия. За ними следуют Сан-Марино и Швеция. Для сравнения, Грузия в данном рейтинге находится на 99 месте.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Есть не менее важное исследование, характеризующее ситуацию в социальной сфере. Посмотрим на Индекс человеческого развития за 2015 год, который составляется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Это совокупный показатель уровня развития человека, фактически, – синоним «качества жизни».

Азербайджан, оказавшись на 78 месте, соседствует с такими экзотическими для нас странами как Сент-Китс и Невис, Гренада

Основными показателями являются ожидаемая продолжительность жизни при рождении, доступность образования и средняя продолжительность получения образования, покупательская способность граждан. В этом рейтинге Азербайджан, оказавшись на 78 месте, соседствует с такими экзотическими для нас странами как Сент-Китс и Невис, Гренада. Кстати, Россия и Беларусь в рамках данного индекса нас значительно обгоняет – они занимают 50 строчку в списке. На первом месте рейтинга расположилась Норвегия, а на самом последнем находится Нигер.

РАНО УМИРАЮЩИЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Есть еще один важный показатель, характеризующий уровень развития той или иной страны, – Индекс уровня продолжительности жизни (Life Expectancy Index). Это один из ключевых показателей социально-демографического развития любого государства. Ожидаемая продолжительность жизни, будучи индикатором развития широкого спектра социальных подсистем, ассоциируется с эффективностью социальной политики.

Однако и здесь ситуация явно не в пользу Азербайджана, хотя, он позиционирует себя, как страна долгожителей и где, власти по поводу и без, говорят о заботе и внимании детям и старикам. Расположившись на 112 позиции рейтинга по соседству с Суринамом, Кыргыстаном и Тринидадом, наша страна заметно отстает от Грузии, Румынии, Таиланда, Латвии и даже Гондураса.

СОЦИАЛЬНО ОТСТАЛЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Не слишком радует и место Азербайджана в Индексе социального прогресса, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их социального развития. Судя по риторике наших властей, у нас в этой сфере все в ажуре: питание и медицинские доступны, все обеспечены жильем, во всех населенных пунктах есть свет и газ. Кроме того, доступ к информации и средствам коммуникации, экологическая устойчивость тоже на высоком уровне. Созданы условия для реализации человеком своего потенциала.

По результатам исследований наша страна заняла 76 место, обогнав Никарагуа, Ливан и Монголию. А вот не обладающая нефтегазовыми ресурсами, а тем более золотыми месторождениями Молдова, Беларусь, те же Грузия и Армения заметно опередили Азербайджан. Фаворитами рейтинга стали Норвегия, Швеция и Швейцария.

НЕ ПРОЦВЕТАЮЩИЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Поводом для размышлений вполне служит и Индекс процветания, подготовляемый британским аналитическим центром The Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их их благополучия, а точнее процветания. Рентинг составляется на основе 79 показателей, объединенных в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология. Азербайджан в этом списке на 103 месте. Он чуточку обогнал Индию, Ливан и Сенегал, зато почему-то отстал от Таджикистана, Кении, Непала, Казахстана, Боливии. А вот увязшая в долгах и столкнувшаяся с риском дефолта Греция, про которую весь нынешний год говорили наши телеканалы, оказалась на 44 месте. Первую строку индекса составляют Новая Зеландия, Норвегия и Финляндия.

НЕСЧАСТНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Однако не менее любопытным и познавательным является Всемирный индекс счастья. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость. Исходя из указанных параметров, люди в каждой стране оценивали своё ощущение счастья по специальной шкале. В итоговый рейтинг нынешнего года вошли 157 стран и территорий мира. Итак, здесь наша страна заняла 81 «счастливое» место, расположившись между Иорданией и Филиппинами. Счастливее азербайджанцев оказались поляки, литовцы, немцы, японцы и даже туркмены и ливийцы. А вот как выглядит тройка самых счастливых стран мира – Дания, Швейцария и Исландия.

Наш краткий обзор мы хотели завершить данными Индекса верховенства закона. Какие показатели учитывает индекс. Это ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие. Лидерами в данном индексе являются Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Аутсайдерами – Камбоджа, Венесуэла.

Ну, а Азербайджан… По всем категориям страна находится в минусе, что не является секретом для западных экспертов. Видимо, поэтому в нынешнем рейтинге наша страна вообще не заняла никакого места.

Эллада Алекперова