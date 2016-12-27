Причина аварии – старые трубы, - мнение независимого эксперта

На газопроводе, расположенном на 43-м километре автотрассы Баку-Алят в Гарадагском районе столицы Азербайджана 27 декабря 2016 года произошел мощный взрыв. По информации МЧС АР, никто не пострадал, однако близлежащим домам был нанесен значительный ущерб – рухнула крыша, разбились оконные стекла. Кроме того, была прекращена подача газа на электростанции ОАО “Азерэнержи” и в связи с этим возникли перебои в подаче электроэнергии городам Баку и Сумгаиту.

В чем причина столь мощного взрыва и к каким последствиям он приведет? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

“Официальных версий причин взрыва пока нет, потому что авария произошла около 10:00 утра, прошло мало времени и по всей вероятности на данный момент ведется расследование”, - заявил РадиоАзадлыг руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан. “Я не помню, чтобы взрыв происходил на соединении газопроводов, однако о взрыве самих газопроводов мы слышим часто. Последний такой взрыв произошел в 2014 году на западном направлении, до него взрыв был на газопроводе Гаджигабул-Моздок. В обоих случаях газопроводы были старыми – газопроводы в западном направлении были проложены в 1971 году, а газопровод Гаджигабул-Моздок – в начале 80-х гг.. Трубы просто не выдержали давления. Обе аварии произошли зимой, когда давление газа усиливается. При усилении давления в местах газопровода, где имеются потертости, происходит утечка газа и взрыв. Это физическое объяснение процесса взрыва.

Что касается газового узла, как в сегодняшнем случае, то здесь давление газа бывает высоким, потому что из газового узла газ распределяется по различным трубам. Очевидно, в одном из устройств, которое распределяет газ, произошла утечка в результате указанных мной причин.

Последствия этого взрыва будут заключаться в том, что возникнут перерывы в подаче газа, потому что вышел из строя магистральный газопровод, через который газ распределялся на потребительские сети.

Однако есть и другая сторона вопроса – у Азербайджана есть обязательства перед иностранными государствами по поставкам газа. SOCAR обеспечивает поставки газа в Грузию, Иран, Нахчыван и другие регионы Азербайджана. Если ремонтные работы займут много времени, то иностранные и местные потребители останутся без газа? Нет, спустя всего несколько часов подача газа будет осуществляться из подземных хранилищ”, - отметил Ильхам Шабан.

“Причины взрыва не назовут, ждут момента, чтобы все свалить на ветер и шторм”, - заявила глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. По ее словам при выяснении причин за основу не должно приниматься заключение комиссии Госнефтекомпании: “В целом, в связи с последними авариями должно быть проведено расследование в отношении структур, входящих в SOCAR – “Азеригаз” и “Азнефть”.

Следует изучить не только последнее происшествие, но также ежедневные новости об утечках газа и отравлениях людей угарным газом. Умирают граждане Азербайджана, иногда по несколько человек в день. Если независимая комиссия проведет такое расследование, то причины всех аварий будут выяснены. В состав данной комиссии должны войти бывшие сотрудники Госнефтекомпании, независимые эксперты, специалисты, представители гражданского общества, а не прокуратура и полиция. Результаты проверки должны быть предоставлены прокуратуре. Когда проверки проводит прокуратура и аудиторы, виноватым всегда оказывается ветер. Причины данной аварии также должна расследовать независимая комиссия. В противном случае аварии, взрывы, отравления угарным газом будут продолжаться. Я считаю, что причиной отсутствия ремонта, реконструкции имеющихся и строительства новых коммуникаций, подготовки к зимнему сезону, проведения инвентаризации газового хозяйства и вследствие всего этого аварий, является неправильное расходование средств. Сегодняшняя авария нанесла большой урон производству. Скорее всего найдут “стрелочника”. “Виновного” в данной аварии показательно накажут”, - отметила Гахраманлы.

Пожар на 1000-милиметровом магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района, потушен, - сообщило агентство АПА в 16.40, 27 декабря. Как сообщили в SOCAR, пожар начался в 9:55. С целью тушения пожара эта линия локализована, а подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию. К месту события незамедлительно привлечены противопожарные силы и средства. Пожар привел к ограничениям в подаче газа на Абшеронском полуострове.

Салим Хагвердиев