Бедных снова обманули

Власти подсчитали, что для жизни, чтобы не умереть от голода азербайджанцам достаточно 155 манат. На этом уровне глава государства утвердил прожиточный минимум, вступающий в силу с 1 января следующего года.

Речь идет о денежной сумме, за которую, якобы, можно приобрести минимальный набор еды, товаров и услуг, оплатить коммунальные расходы и даже обязательные сборы и платежи, установленные нашим законодательством. Определенный Кабмином минимальный набор товаров и услуг называют «потребительской корзиной». Стоимость «корзины», вернее то, как ее подсчитают, ложится в основу прожиточного минимума.

Государственная помощь – лишь крохи при двукратном подорожании потребительской корзины

«Как получилось, что прожиточный минимум в Азербайджане составил 155 манат? Неужели власти не понимают, что выжить на эти деньги невозможно?», - удивленно разводит руками Саадат Багирова. Багировы, имеющие трех малолетних детей, получают мизерную адресную социальную помощь (АСП). В семье работает только муж, 500 манат его зарплаты не хватает даже на еду. Государственная помощь – лишь крохи при двукратном подорожании потребительской корзины.

«Цены сильно выросли, а прожиточный минимум повысили всего на 19 манат! Это смешная сумма, власти издеваются над простым народом. Выжить на 155 манат невозможно. Но самое печальное – от прожиточного минимума зависит адресная социальная помощь», - сказала женщина РадиоАзадлыг. Критерий нужды в Азербайджане, используемый для определения размера адресной социальной помощи, в 2017 году увеличится лишь на 10,5% и составит 116 манат.

Критерий нужды в Азербайджане, используемый для определения размера адресной социальной помощи, в 2017 году увеличится лишь на 10,5% и составит 116 манат

Размер адресной социальной помощи определяется разницей между «критерием нужды» и размером дохода на одного члена семьи. Семьи, чей доход на человека ниже этого критерия, являются получателями адресной социальной помощи. Вполне очевидно, что с сегодняшним уровнем доходов население брошено на произвол судьбы. Социальная помощь начинаются лишь тогда, когда подушный доход в семье падает ниже критерия нуждаемости. А он, как выяснилось, не может обеспечить даже минимальные естественные потребности человека. Правительству просто невыгодно повышать размер минимальной потребительской корзины. Все расчеты льгот и субсидий делаются, исходя из заниженных цифр.

Фиктивное повышение прожиточного минимума и социальных выплат было вполне ожидаемо, ведь по данным официальной статистики инфляция в истекшем году составила 12,1%. При подсчете стоимости «потребительской корзины» и прожиточного минимума используются данные по инфляции и росту цен Государственного комитета по статистике. Они настолько далеки от реальности, что эксперты отказываются серьезно об этом говорить. «Данные Государственного комитета статистики служат только для того, чтобы обманывать общественность. Госкомстат подсчитывает по методике, оставшейся с советских времен, работают старыми методами. Поэтому слишком доверять их цифрам не стоит. Реальная инфляция в три раза больше, чем они утверждают», - считает председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов.

Госкомстат подсчитывает по методике, оставшейся с советских времен, работают старыми методами. Поэтому слишком доверять их цифрам не стоит

«Методы подсчета стоимости жизни в стране действуют с советских времен и давно устарели. Эту методику даже не пытаются изменить. Причины более чем ясны - действующий автоматизированный подход к подсчету стоимости жизни удобен правительству, потому что снимает социальную ответственность. При объективном подсчете и адекватных показателях прожиточный минимум должен повыситься в два раза, а следом минимальные пенсии, зарплаты, пособия и пр. Однако для этого нужны средства, желание и воля правительства исполнить свои социальные обязательства – а этого нет», - сказал экономист Натиг Джафарли.

По официальным сводкам, с января наступающего года прожиточный минимум увеличится до 155 манат. Для трудоспособного населения он составит 164,5 манат, пенсионеров – 130,2 манат, детей – 136,6 манат. Наступающий год будет тяжелым для населения. Положение людей усугубляет дефектная социальная политика государства.

Положение людей усугубляет дефектная социальная политика государства

«Двузначная инфляция, рост тарифов на газ и свет, низкие зарплаты, пенсии и социальные пособия – это реальная картина наступающего года. В следующем году манат продолжит падать, потому что дефицит бюджета достигнет максимальной отметки за последние десять лет. Уже сейчас значительно ослабли позиции внешней торговли и платежного баланса. Нарастающая «болезнь» маната инфицирует прочие сферы экономики, провоцируя рост «черного» рынка валюты», - анонсировал экономическую ситуацию ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Татьяна Самойлова