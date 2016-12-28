Чему рад ректор Абель Магеррамов?

В последние 10-15 лет в Азербайджане достигнуты существенные успехи в области развития образования, - сказал в интервью Azeri.Today ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов.

Казалось бы, обосновывать столь радостное утверждение он будет цифрами, иллюстрирующими высокий процент объективных показателей, характеризующих знания азербайджанских школьников и студентов. Но ректор продолжал: «В рамках реализуемых государственных программ во всех регионах страны значительно обновилась инфраструктура общего образования, построено и отремонтировано значительное количество образовательных учреждений. В республике сформирована нормативно-правовая база образования, отвечающая современным требованиям. В высшем образовании приняты государственные программы, реализованы проекты в целях применения важнейших принципов, вытекающих из Болонской декларации, современного информационного и научно-методического обеспечения учебных заведений, обновления образовательной инфраструктуры, улучшения обеспечения учебными пособиями. Все эти мероприятия продолжатся и сегодня. Качество высшего образования из года в год улучшается, что становится возможным благодаря устойчивому развитию нашей страны».

«Существенные успехи» в области развития образования ректор Магеррамов видит, оказывается, в построенных зданиях и принятых программах, плюс обеспечение школьников учебниками – то есть в том, что относится к административно-хозяйственной сфере, но никак не образовательной.

Министр образования Микайыл Джаббаров оказался самокритичнее ректора. Наверное, он с министерской высоты видит больше Магеррамова, если в недавнем интервью признал наличие проблем в структуре системы образования, акцентируя на методологии проведения единого экзамена для абитуриентов и выпускников средних школ.

А непосредственно об уровне отечественного образования легче и проще судить по недавнему, обескураживающему факту: 302 азербайджанских учителя средней школы на аттестационных экзаменах по своему предмету удостоились нулевой оценки. То есть не знают преподаваемый ими предмет совершенно! Об этом для сайта Publika.az сказал эксперт в области образования Кямран Асадов. На аттестационных экзаменах, проведенных в южном регионе Азербайджана (районы Лерик, Ярдымлы, Астара, Масаллы, Лянкяран) из 7426 преподавателей средней школы 269 учителя начальных классов и 33 учителя математики не заслужили даже одного балла.

В Баку аналогичные данные известны по экзаменам 2014 года. 15% столичных преподавателей не имеют представления о своем предмете, - добавил К.Асадов.

Куда важнее научных знаний общецивилизационные представления, усвоение которых подрастающим поколением должно происходить в азербайджанской школе, если уж местное телевидение ничему, кроме клоунства, лжи и подхалимства не учит. Выпускник не обязан знать все законы Ньютона, если готовится стать профессиональным маляром, но не быть расистом каждый азербайджанец просто обязан. К сожалению, в азербайджанской школе не знакомят даже с естественными общечеловеческими ценностями. Если бы не так, два дня тому назад три азербайджанских парня не назвали бы преподавателя английского языка из Нигерии «черной обезьяной» и не избили бы его в вагоне бакинского метро. Трое задержанных 1999 и 2000 года рождения – как раз школьного возраста.

Бей Табун