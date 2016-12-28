Игра на 100 миллионов

«Бюджет IV Игр Исламской солидарности составляет $100 млн. Из них $60 млн выделены на 2016 год, остальные $40 млн будут использованы в 2017 году», - заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. По его словам, основная часть средств будет потрачена на церемониях открытия и закрытия Исламиады.

“Во время экономического кризиса затрата $100 миллионов на организацию Исламских Игр невозможно считать рациональным шагом”, - заявил РадиоАзадлыг экономист Губад Ибадоглу. “Однако нельзя назвать эти траты также выбрасыванием денег на ветер потому, что на соревнования такого уровня в страну приезжают туристы. Игры, хоть и немного, служат развитию туризма в Азербайджане. Но если принять во внимание нынешние тяжелые социальные условия и рост уровня безработицы, траты конечно, большие. На $100 млн. можно было открыть тысячи рабочих мест. Это полезнее, чем оплата престижа страны ”, - отметил экономист.

“В стране, где на двухнедельные Исламские Игры выделяется $100 млн (по нынешнему курсу 176 млн. манат), а на науку в год только 118 млн. манат (в госбюджете на 2017 год), любой безграмотный радикал обязательно поднимет голову”, - заявил экономист Натиг Джафарли.

Даже такая богатая страна как Саудовская Аравия потратила намного меньше средств на проведение у себя Исламиады. Такие помпезные соревнования нам абсолютно не нужны

“Я в шоке от заявления министра о затрате на Исламские Игры $100 млн. Ранее официальные лица заявляли, что больших трат не будет, потребуется намного меньше средств, чем на оплату Европейских Игр в Баку”, - заявил РадиоАзадлыг спортивный эксперт Сархан Мусаев. Ожидал, что затраты составят $15-20 млн., потому что все спортивные объекты уже построены, а после критики проведенных в Баку Евроигр, церемонии открытия и закрытия Исламских Игр будут не столь помпезными. Даже такая богатая страна как Саудовская Аравия потратила намного меньше средств на проведение у себя Исламиады. Такие помпезные соревнования нам абсолютно не нужны потому, что Азербайджан не претендует на проведение Олимпийских Игр и других соревнований международной значимости. Если принять во внимание экономическое положение страны, то такие траты просто абсурдны. Не верю, что вся эта сумма будет потрачена на проведение Игр. Меньшую часть используют по назначению, а остальная сумма будет списана из бюджета и бессовестно растрачена. После проведения Евроигр азербайджанский спорт столкнулся с большими экономическими проблемами, очевидно, что после проведения Исламиады ситуация ухудшится”, - подчеркнул эксперт.

В конце ноября текущего года была опубликована сумма, которая будет выделена Азербайджаном на Исламские спортивные игры и автогонки Формула-1 в будущем году - 317 миллионов 300 тысяч манатов.

IV Исламские игры солидарности, известные также как Исламиада-2017, пройдут в 2017 году в столице Азербайджана, в городе Баку. Церемония открытия игр состоится 12 мая 2017 года, а торжественное закрытие запланировано на 22 мая.

Салим Хагвердиев