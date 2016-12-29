Права, утонувшие в Каспии

«В Организацию по защите прав нефтяников поступают обращения от членов семей нефтяников, пропавших в результате обрушения эстакады на нефтесборном пункте НГДУ Н.Нариманова, и на основе этих обращений юрист организации оказывает им юридическую помощь». Об этом написала на своей страничке в Facebook в открытом письме президенту SOCAR Ровнагу Абдуллаеву глава организации Мирвари Гахраманлы.

По ее словам, судя по поступившим с момента аварии обращениям в организацию, семьям пропавших нефтяников предлагали или выдали всего 1000 манатов, пишет minval.az.

«Были семьи, которые отказались от этого предложения. Ответственные структуры слабо поддерживают связи с членами семей нефтяников, которые испытывают трудности в получении информации. Как отмечает Мирвари Гахраманлы, до сих пор членам семей нефтяников не оказали никакой финансовой и моральной помощи ни НГДУ. Н.Нариманова, ни ПО «Азнефть», ни SOCAR, ни какие-либо другие соответствующие госорганы (кроме предложенных со стороны SOCAR 1000 манатов)», — отметила Гахраманлы.

По мнению правозащитницы, учитывая тяжелое финансовое положение, до тех пор, пока решение об объявлении пропавших нефтяников погибшими не вступит в силу, необходимо выплачивать их зарплату их семьям, ускорить процесс устройства на работу одного из членов их семей; кроме того, SOCAR и госорганы должны выплачивать дополнительные компенсации и оказывать моральную помощь, помимо предусмотренных законодательством.

«Членам семей пропавших нефтяников должны помощь с оформление страховки, ускорить расчет и оформление ежемесячных и единовременных страховых выплат», — считает она.

Кроме того, Мирвари Гахраманлы предлагает после прекращения трудового договора с погибшими нефтяниками выплатить им сумму, равную пятикратной зарплате.