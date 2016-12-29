Гражданский кодекс не могут понять даже юристы

Уровень финансовой грамотности азербайджанцев оставляет желать лучшего, многие не имеют элементарных знаний и навыков. Проблема не столько в людях. Язык законодательства, особенно Гражданского кодекса, порой непонятен даже юристам. Документ представляет собой бездарный перевод иностранных первоисточников.

Свыше 90% людей не могут правильно оценить ситуацию на рынке и принять разумное решение. Это приводит к печальным последствиям – люди теряют сбережения в банках, их обманывают недобросовестные кредиторы. Сегодня простой обыватель чаще становится жертвой незаконных финансовых операций, ростовщического произвола и даже в торговой сети попадается на крючок любителей быстрой, незаконной наживы.

По всему видно, что торговая сеть не первый год занимается массовым обманом покупателей

А вот вам ситуация: широко разрекламированная крупная сеть столичных магазинов по продаже бытовой техники, мебели, телефонов и пр. поместила объявление о продаже товаров в кредит. Несмотря на расширенную рекламу, репутация торговой сети, мягко сказать, нехорошая. В социальных сетях то и дело появляются жалобы клиентов на долговые махинации, жульнически оформленные кредитные договора и нечистоплотную деятельность. По всему видно, что торговая сеть не первый год занимается массовым обманом покупателей.

Судя по продолжительной бурной деятельности, финансовые махинации не отпугивают покупателей. В канун Нового года здесь и вовсе развернули «беспроцентную» кредитную кампанию. «Кредиты у нас беспроцентные, выдаются в манатах. Их можно оформить на срок от трех месяцев до года», - сказали корреспонденту РадиоАзадлыг.

Выяснилось, что торговая сеть оформляет кредиты не через банк, а делает это самостоятельно

Приглядевшись к ценникам – они на каждом товаре в двух экземплярах, выяснилось, что процентные ставки запрятали в цену товара. Без кредита покупка стоит на 100 – 150 манатов дешевле. Но и это не конец спектакля. «За оформление товара в долг мы берем 5% комиссионных расходов от суммы кредита», - сообщила обходительная продавщица. Выяснилось, что торговая сеть оформляет кредиты не через банк, а делает это самостоятельно (!).

К примеру, стиральная машина стоимостью 600 манатов обходится в кредит на 150 манатов дороже – 750 манатов. Если добавить к этой сумме 5% комиссионных, взяв стиральную машину в кредит, покупатель переплачивает 190 магатов. И так по всем товарам, купленным «в кредит» от магазина.

Невероятно, но факт – магазины в Азербайджане на непонятных основаниях берут на себя функции коммерческого банка, оформляют кредиты и даже устанавливает комиссионные. В результате «беспроцентные» долги обходятся гражданам в круглую сумму.

Это лишь частный случай, привлекающий внимание размахом незаконной деятельности крупной торговой сети, действующей в самой столице. Объемы незаконного кредитования азербайджанцев магазинами достигли миллиарда долларов, сообщил глава Союза Свободных Потребителей Эюб Гусейнов.

Не имеющая аналогов азербайджанская судебная система давно описана и воспета

Кто виноват в поголовном обмане населения? Не станем углубляться в сферу ответственности судебных и прочих государственных инстанций, ввиду очевидного с их стороны попустительства. «Как правило, такие нарушения всплывают в ходе судебных разбирательств, вызванных неуплатой долга. Однако суды закрывают глаза на незаконную деятельность кредиторов, при этом судьи привлекают к ответственности должника», - сообщил РадиоАзадлыг банковский эксперт Акрам Гасанов. Не имеющая аналогов азербайджанская судебная система давно описана и воспета (именно по этой причине мы не называем торговую сеть – да поймут нас читатели).

Такого рода проблем могло бы не быть при финансовой грамотности населения. «Законодательство людьми воспринимается негативно. Это исторически сложившаяся ментальная проблема, люди не знают своих прав, не хотят их отстаивать. В финансовых операциях многие граждане Азербайджана не разбираются, а учиться не хотят. Причем, речь идет не только о рядовых гражданах, этим грешат даже юристы», - уверен Гасанов.

Зачастую даже я не понимаю, что там написано - приходится искать первоисточник

Язык Гражданского кодекса в Азербайджане очень сложный, как будто нарочно выдуман для того, чтобы пудрить мозги. Как правило, это бездарные переводы иностранных документов. «Зачастую даже я не понимаю, что там написано - приходится искать первоисточник. Нужно переписать Гражданский кодекс, перевести его на понятный простым людям язык, чтобы повысить финансовую грамотность населения», - считает эксперт.

Азербайджан включил повышение финансовой грамотности в перечень целей «Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджане». А будет ли решаться проблема на деле, покажет время.

Татьяна Самойлова