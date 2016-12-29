Минобороны о боевом столкновении

Утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, во время столкновения враг вынужден был отступить, понеся многочисленные потери в живой силе.

В результате столкновения солдат ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести. Принимаются меры в связи с обнаружением его местонахождения.

Армению видимо не устраивает относительное спокойствие, царящее в последнее время на линии фронта, поэтому вражеская сторона целенаправленно прибегает к такого рода провокациям.

Минобороны заявляет, если подобные действия будут продолжаться и впредь, это может привести к еще большим и тяжелым потерям.

Отметим, Минобороны Армении сообщило, что в ходе проведенной акции они потеряли трех военнослужащих.