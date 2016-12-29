Минобороны о боевом столкновении
Минобороны Азербайджана распространило информацию о произошедшем на фронте боевом столкновении
Утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений.
Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, во время столкновения враг вынужден был отступить, понеся многочисленные потери в живой силе.
В результате столкновения солдат ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести. Принимаются меры в связи с обнаружением его местонахождения.
Армению видимо не устраивает относительное спокойствие, царящее в последнее время на линии фронта, поэтому вражеская сторона целенаправленно прибегает к такого рода провокациям.
Минобороны заявляет, если подобные действия будут продолжаться и впредь, это может привести к еще большим и тяжелым потерям.
Отметим, Минобороны Армении сообщило, что в ходе проведенной акции они потеряли трех военнослужащих.
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