СССР вернулся: за «спекуляцию валютой» стали наказывать

В Азербайджан вернулись советские времена, когда за приобретение и продажу долларов можно было легко загреметь в тюрьму, да еще и с обвинением в антигосударственной измене. В одной только уголовной хронике за 19 декабря сообщается о задержании трех жителей Масаллинского района. Их «преступление» заключалось в том, что в кафе, в Хатаинском районе, пытались продать 52 тысяч долларов за 96 200 манатов. В тот же день сообщалось о задержании в

Сумгайыте четырех мужчин, занимавшихся «незаконным обменом валюты» в торговом центре, в 32-м квартале города. Пятый «валютный спекулянт» задержан в другой части Сумгайыта. 20 декабря в Баку задержан житель Шамахинского района, занимавшийся обменом валюты в Низаминском районе столицы, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте МВД Азербайджана. Череда таких «побед» нескончаема. 27 декабря житель Баку оштрафован за размен 200 долларов на 370 манатов…

«Мы радовались тому, что не опустились до уровня Туркменистана. Но, оказывается, в некоторых вопросах стремительно приближаемся к туркменам. На той стороне Каспия обменники валюты закрылись указом государства с 1 января 2016 года. Продажа валюты в Туркменистане запрещена. В результате при официальном курсе 3,5 туркменских маната за 1 доллар там на черном рынке за 1 доллар дают 8 манат. Несмотря на жестокие карательные меры и аресты менял, черный рынок действует потому, что в мире неистребимы две вещи – невозможно пресечь оборот денег и идей. Даже СССР не смог это сделать», - пишет экономист Натиг Джафарли.

Задержания и штрафование менял в Азербайджане абсурдны, так как если государство не запретило частный бизнес, торговлю, то для импорта товаров из-за рубежа бизнесмены должны где-то купить валюту. А где ее купить, как не на черном рынке, если в банках доллары и евро не продают, и даже некоторые банки сами стали поставщиками валюты на черный рынок?

На днях в азербайджанской прессе прошла информация о туристе из Ирака, который не смог обменять в Баку манаты на доллары и был вынужден вернуться на родину с азербайджанскими дензнаками. Вряд ли ему удалось продать наши манаты в Ираке. Из-за трудностей с обменом валют страну покидают иностранные компании. Призыв официальных лиц Азербайджана к иностранным инвесторам приезжать сюда и вкладывать средства в экономику Азербайджана звучат как издевательство.

В СССР самые крутые состояния были сделаны на спекуляции валютой. Долларами торговали даже в столице СССР – городе-герое Москве. Центром «черного рынка» столицы была «плешка» (улица Горького — от Пушкинской площади до отелей «Националь» и «Москва»). Каждую ночь при любой погоде валютчики выходили в поисках продавцов валюты — иностранцев. «Охотников» в народе прозвали фарцовщиками (производное от «форселыщик», что, в свою очередь, произошло от вопроса, задаваемого иностранцу: «Have you anything for sale?» — «Имеете что-нибудь на продажу?»).

Несмотря на то, что за торговлю чужими дензнаками в Азербайджане могли приговорить к расстрелу, как за особо опасное преступление, бакинская «Кубинка» в советские годы была известным местом почти открытой купли-продажи валюты. Сейчас купить и продать доллары и евро в Баку можно рядом с железнодорожным вокзалом, а в районах республики у входов на сельскохозяйственные рынки. Полиция, если не проводит кампанию задержаний валютчиков, сама кормится на этом бизнесе, а нелегальной поставкой валюты на черный рынок занимаются банкиры. Времена СССР не возвращаются в Азербайджан, а уже вернулись…

Бей Табун