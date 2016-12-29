Почему закрыли дорогу? Президент едет…

Президент Азербайджана, как правило, принимает участие во всех церемониях открытия памятников, дорог, мостов, различных промышленных объектов и центров, а также в закладке фундаментов заводов и фабрик. Словом, работы много, только успевай смахивать пот со лба, и хорошо, что не приходится устраивать помпезные мероприятия по поводу закрытия этих же «экономических объектов».

Перерезая красную ленту, Ильхам Алиев красиво говорит об успехах страны и заботе о гражданах. Но в это же время сотни тысячи людей изъясняются совсем другими словами, стоя часами в парализующих городскую жизнь автомобильных пробках, вызванных закрытием дорог на время президентского мероприятия. Люди опаздывают на работу и важные встречи, даже медицинская скорая помощь и пожарные бригады не могут поспеть на место трагедии. Во время недавней церемонии открытия службы ASAN Kommunal, в которой присутствовал президент, в радиусе километра многочисленные сотрудники полиции не разрешали пешеходам переходить дорогу, а машины и вовсе оказались в лабиринте, будучи неспособны выйти на альтернативные дороги. Автомобили вместе с пассажирами были надолго блокированы.

Причина остановки движения стала ясна потом в официальном сообщении о личном участии президента в торжественном открытии очередного важного объекта

С утра понедельника на главной трассе столицы – дороге в аэропорт образовалась многокилометровая пробка. Тысячи автомашин стояли более часа на трассе, не имея возможности повернуть или съехать в сторону. Дорожная полиция никаких объяснений не дает, - сообщало агентство «Туран». Причина остановки движения стала ясна потом в официальном сообщении о личном участии президента в торжественном открытии очередного важного объекта. Дорога была временно перекрыта для того, чтобы президент мог быстро и легко добраться до места.

Разрешают ли азербайджанские законы перекрывать дороги на время движения президентского кортежа, и какая территория может быть в таких случаях закрыта для передвижения остального транспорта?

«Перекрывать движение на дорогах на несколько часов и ограничивать передвижение граждан – это абсолютный произвол», - заявил РадиоАзадлыг юрист Алаиф Гасанов. Существует свод правил безопасности президента, по которому действуют спецслужбы страны.

Призывы пропустить автомобиль с тяжелобольным человеком в салоне не интересуют сотрудников дорожной полиции и службы безопасности президента

«Нигде за несколько часов до визита президента не перекрывают дороги. В Баку это не сильно заметно, а в регионах Азербайджана я был свидетелем того, как во время визита президента в район часами ограничивается движение. Призывы пропустить автомобиль с тяжелобольным человеком в салоне не интересуют сотрудников дорожной полиции и службы безопасности президента. Это является нарушением Протокола Европейской конвенции прав человека о праве на свободу передвижений. Однако Европейская конвенция распространяется на данное событие только в том случае, если граждане обратятся в суд с коллективным иском. Думаю, они смогут добиться успеха в Европейском Суде», - отметил Гасанов.

«Закона, по которому запрещают передвижение граждан во время визита президента, нет, однако есть свод правил для сотрудников спецслужб”, - заявил РадиоАзадлыг бывший следователь МВД, адвокат Афган Мамедов. «В советское время также существовал свод правил, регулирующий меры по безопасности руководства коммунистической партии. Указания размера территории, в пределах которой нужно перекрывать дороги и не пропускать граждан, в этих правилах нет. Было бы смешно, если бы это было написано в законе. Все, включая территорию, определяется профессионализмом сотрудников службы безопасности, охраняющих президента».

Все нюансы и подробности мероприятия по охране определяют службы, обеспечивающие безопасность главы страны

«В связи с мерами безопасности объявляется первый вариант готовности, и берутся под контроль дороги и полосы вдоль дорог, однако нет правил, строго определяющих радиус территории которая должна быть закрыта», - заявил РадиоАзадлыг бывший начальник полиции, эксперт Научно-практического правового центра полковник Махмуд Гаджиев. «Все нюансы и подробности мероприятия по охране определяют службы, обеспечивающие безопасность главы страны. Это их работа», - подчеркнул Гаджиев.

Салим Хагвердиев