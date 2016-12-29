Высока вероятность широкомасштабных действий - Х.Гаджизаде

“Утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении пыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений”, сообщило Министерство обороны Азербайджана. “Во время столкновения враг вынужден был отступить, понеся многочисленные потери в живой силе. В результате столкновения солдат ВС Азербайджана пропал без вести. Принимаются меры в связи с обнаружением его местонахождения”. Если подобные действия будут продолжаться и впредь, это может привести к еще большим и тяжелым потерям, - добавило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении сообщило о гибели трех своих военнослужащих.

Может ли это событие на фронте стать началом широкомасштабных военных действий, и какую роль в этом событии играют заявление экс-президента Армении Тер-Петросяна о возвращении Азербайджану пяти районов и созданные Москвой совместные российско-армянские вооруженные силы

“Ситуация на фронте напряженная”, - заявил РадиоАзадлыг руководитель Центра политических исследований “Атлас” Эльхан Шаиноглу. “Причиной апрельских боев послужило отсутствие прогресса в переговорах, периодическое нарушение режима перемирия, проведение оккупационным режимом военных учений на оккупированных территориях. Все это продолжается до сих пор, к тому же большие государства не оказывают давление на Армению. Поэтому вероятность повторения апрельских событий очень высока. Однако не думаю, что они перерастут в широкомасштабные военные действия. Вести бои днями, месяцами очень сложно, потому что большие государства мешают военным действиям, всему процессу войны. Вероятно, локальные столкновения продолжатся и в следующем году и с обеих сторон будут потери.

Что касается заявления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, то в бытность его президентом был подготовлен план поэтапного возвращения оккупированных земель. Этот план действителен и на нынешний момент. На первом этапе предусмотрено освобождение 5 районов и возвращение беженцев. Затем открываются коммуникационные линии между Азербайджаном и его составной частью Карабахом, а также Арменией. После этого, но неизвестно когда, в Нагорном Карабахе проводится референдум и освобождаются от армянских войск Лачин и Кялбаджар. Но этот план не соответствует сегодняшним интересам Азербайджана, так как даже при условии освобождения 5 районов, в НК запланирован референдум. Учитывая, что большую часть жителей Нагорного Карабаха составляют армяне ясно, что они проголосуют за независимость Карабаха”, - отметил политолог.

“Подобные события и напряженность на линии фронта наблюдаются каждый год в преддверие Нового года и других праздников”, заявил РадиоАзадлыг военный эксперт Рашад Сулейманов. На данном направлении периодически наблюдаются провокации армян. Район Тавуша граничит с Товузским районом Азербайджана и армяне периодически совершают провокации против мирного населения для оказания психологического давления на Азербайджан. Не думаю, что сегодняшнее ЧП послужит началом событий, похожих на апрельские потому, что бой произошел на государственной границе, а не на линии фронта с Карабахом. Однако на оккупированных территориях, на территории Карабаха вероятность боев всегда высока.

Что касается заявления Тер-Петросяна я считаю, что завоеванные земли никто не отдает путем переговоров. Так было во все времена. Мы до сих пор верили в это, но безрезультатно”, - подчеркнул эксперт.

“Не думаю, что было широкомасштабное наступление, но если это так, то оно было запланировано заранее”, - заявил РадиоАзадлыг политолог Хикмет Гаджизаде. “Любое военное действие должно быть обеспечено материально, технически, политически - нужно договориться с Россией. Поэтому заявление Тер-Петросяна и указ Путина о совместных российско-армянских подразделениях ВС непосредственно не влияют на сегодняшнюю вылазку армян. После того, как наша армия заняла несколько высот, армяне поклялись отомстить, и с тех пор ведут подготовку – чертят карты, подвозят снаряды, бензин, роют окопы. Вероятность начала широкомасштабных военных действий высока с обеих сторон – армяне мечтают отомстить за апрель, а Азербайджан применением силы пытается принудить армян к переговорам. Нам надо еще раз ударить по армянам, чтобы они пришли в себя”, - подчеркнул политолог.

Салим Хагвердиев