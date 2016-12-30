США вышлют из страны 35 российских дипломатов

Соединённые Штаты вышлют из страны 35 российских дипломатов. Соответствующее обращение от лица президента США Барака Обамы распространила пресс-служба Белого дома. Два российских учреждения в Мэриленде и Нью-Йорке будут закрыты. Власти США заявили, что они используются в разведывательных целях.

Меры приняты в ответ на давление российских спецслужб и полиции на америкаских дипломатов в Москве. Граждане России будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Кроме того Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента.​

Ограничительные меры коснутся Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Вооружённых сил России. Под санкции попали компании ЦОР Security, "Специальный технологический центр", а также автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики". В Вашингтоне подозревают эти компании в финансировании кибератак.

В список персональных санкций вошли начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Президент США Барак Обама пообещал в ближайшие дни представить Конгрессу доклад о российском вмешательстве в выборный процесс с помощью кибератак.

Российский МИД назвал санкции контрпродуктивными и заявил, что они нанесут вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

Во время предвыборной кампании в штабе Демократической партии неоднократно заявляли, что ее серверы были взломаны российскими хакерами в интересах Кремля. 15 декабря телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил о "личном вмешательстве" Путина в выборы в США. В России эти обвинения назвали необоснованными.

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