Генсек ОДКБ: «Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные»

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа прокомментировал боестолкновения на границе между Азербайджаном и Арменией.

«В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике (имеется ввиду оккупированная ВС Армении территория Азербайджана - Нагорный Карабах) с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года.

Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - отмечает Бордюжа в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.

Минобороны Азербайджана распространило информацию о произошедшем на фронте боевом столкновении

Утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, во время столкновения враг вынужден был отступить, понеся многочисленные потери в живой силе.

В результате столкновения солдат ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести. Принимаются меры в связи с обнаружением его местонахождения.

Армению видимо не устраивает относительное спокойствие, царящее в последнее время на линии фронта, поэтому вражеская сторона целенаправленно прибегает к такого рода провокациям.

Минобороны заявляет, если подобные действия будут продолжаться и впредь, это может привести к еще большим и тяжелым потерям.

Отметим, Минобороны Армении сообщило, что в ходе проведенной акции они потеряли трех военнослужащих.