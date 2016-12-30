В Твери азербайджанца обвинили в финансировании терроризма за перевод 2000 рублей в Турцию

В Твери следственные органы обвинили 25-летнего гражданина России, этнического азербайджанца Нурлана Гаджиева в "финансировании терроризма" – за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку знакомому, который в тот момент находился в Турции.

Как рассказала Радио Свобода адвокат обвиняемого Елена Романова, хотя перевод был сделан два года назад, уголовное дело было возбуждено лишь в марте 2016 года.

Гаджиев рассказал, что встретился с будущим адресатом перевода у знакомых и потом общался с ним в соцсети "ВКонтакте". Вскоре мужчина начал публиковать фотографии из Стамбула, а в ответ на расспросы рассказал, что переехал в Турцию с женой и ребенком и работает там водителем.

В середине 2014 года, сказал Гаджиев, по азербайджанской диаспоре Твери прошел слух о том, что его знакомый примкнул к вооруженным формированиям в Сирии. Гаджиев написал ему личное сообщение и попросил подтвердить это, на что получил утвердительный ответ.

"Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию", – рассказал азербайджанец.

В ответ, по его словам, он стал убеждать друга вернуться в Россию и сказал, что "не понимает, как можно убивать людей, в особенности мусульман".

Еще через некоторое время знакомый Гаджиева написал ему еще одно сообщение из Турции. Он рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку Сбербанка супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым.

Однако перевод имел последствия. В 2015 году глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя находится в "списке ФСБ", и посоветовал добровольно явиться в полицию и рассказать о связях с знакомым. В полиции азербайджанцу "предложили сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, и пригрозили тюрьмой в случае, если он откажется это делать.

После этого разговора Гаджиев снова обратился с советом к главе диаспоры. Тот рассказал ему, что знакомый сотрудник ФСБ якобы пообещал освободить мужчину от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать адвоката вместо государственного защитника.

Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги: они, по его словам, были заготовлены для него заранее. Однако позже он посмотрел статью УК, по которой его обвинили (пункт 1 статьи 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма", наказание по ней составляет от 5 до 10 лет лишения свободы). Он увидел, что наказание по ней исключает возможность условного срока и понял, что его обманули.

По словам Елены Романовой в деле есть экспертиза, которая была проведена аспирантами исторического факультета Тверского государственного университета. Она содержит вывод, что Гаджиев разделял идеи "Исламского государства" – поскольку в общении со своими знакомыми он якобы счел недопустимыми лишь "убийства мусульман".

Суд по делу азербайджанца еще не назначен, он живет в Твери под подпиской о невыезде.

В начале декабря директор ФСБ России Александр Бортников, подводя итоги деятельности ведомства за 2016 год, заявил, что за год в России были принудительно заблокированы счета более 2 тысяч человек, которые финансировали терроризм, и около 26 тысяч интернет-ресурсов с экстремистским и террористическим содержанием.

В прошлом году две московские студентки получили более 5 лет колонии каждая за то, что, по версии следствия, перечисляли деньги на счета террористической группировки "Исламское государство".