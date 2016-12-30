Хроническая болезнь азербайджанского капитала

Причиной первой волны девальвации в декабре прошлого года официальные источники называют удешевление цены нефти. При этом незадолго до падения национальной валюты наблюдался активный отток валюты через местные банки. Речь идет о бегстве капитала на миллиарды долларов.

Стихийный, не регулируемый государством вывоз капитала усилил эффект, вызванный двукратным снижением цены нефти на мировых рынках. Манат начал падение, банки ограничили продажи доллара, однако дефицит твердой валюты не мешал активности «черного» рынка и вывозу капитала.

Служба финансового мониторинга никого не привлекла к ответственности

До 8 декабря в стране были созданы все условия для легального перечисления средств за рубеж в любом количестве. Соответственно, отток капитала исчислялся миллиардами долларов», - сказал автор книги «Банковское право в Азербайджане», эксперт кредитно-финансового рынка Акрам Гасанов. К такой ситуации располагали правила Центробанка, действующие с 2002 года относительно режима валютных операций. «Ограничения по лимиту валютных переводов имелись, однако фактически были перечеркнуты одним пунктом – если у физического или юридического лица есть банковский счет за границей, на этот счет можно было беспрепятственно перечислять деньги неограниченно и в любом количестве», - сказал эксперт.

Примечательно, что этот пункт отдельно внесли в правила после того, как документ был уже принят. Фактически Центральный банк создал условия для легального и бесконтрольного бегства капитала. Заинтересованные лица не преминули воспользоваться искусственно созданным руслом, отток капитала набирал обороты. Несмотря на масштабы вывоза валюты, Служба финансового мониторинга никого не привлекла к ответственности. В декабре этого года действующие правила отменили.

При этом сохраняется свободное перечисление средств на обучение и оплату лечения за пределами страны

Вступила в силу новая редакция «Правил осуществления операций с иностранной валютой со стороны резидентов и нерезидентов АР». Согласно новым правилам, на денежные переводы физических лиц введен лимит в эквиваленте 1000 долларов за один рабочий день, и 10 тысяч долларов в месяц. При этом сохраняется свободное перечисление средств на обучение и оплату лечения за пределами страны. Поможет ли обновленная версия документа ограничить отток валюты и поддержать манат в так называемом «свободном плавании»?

«Теперь переводить деньги за рубеж будет куда сложнее, чем раньше», - считает Гасанов. Он отметил, что в стране действует три десятка банков, и существенного контроля в этой области нет. Правда, по новым правилам, государство требует указывать цели перечисления денег, тогда как до этого имелись благоприятные условия для легального перевода «грязных денег». Валюта покидала страну, оседая на иностранных счетах, в оффшорных зонах, в элитной недвижимости.

В Азербайджане похожая схема привела к банкротству многих банков

Как известно, схема выдачи займов нерезидентам с последующим невозвратом используется для нелегального вывода денег за рубеж. В России по схеме невозврата займов из страны могло быть выведено до $30 млрд. Цифра, как отмечает РБК, относится к периоду с 2004-го по середину 2015 года. В Азербайджане похожая схема привела к банкротству многих банков – средства, в том числе и деньги вкладчиков, выдавались под заведомо невозвратные кредиты.

Казалось, новые правила операций с иностранной валютой заслуживают одобрения, но кроме банковских операций, существуют иные пути вывоза капитала. «Как правило, крупные суммы незаконно пересекают границу. Кроме того, из страны уже вывезли очень большие деньги, а вернуть их уже не получится», - сказал собеседник.

Татьяна Самойлова